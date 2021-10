‘Botto’ Isernia, torna Vallefuoco e va subito in campo

L’esperto e roccioso difensore arriva dalla breve parentesi con l’Aurora Alto Casertano. Ed è già disponibile per la partita di Coppa Italia Dilettanti Molise, oggi alle 15 al ‘Lancellotta’ contro la Polis Petacciato.

L’Isernia mette a segno un colpo importante. Torna in città Davide Vallefuoco, possente difensore reduce da una breve parentesi in serie D nell’Aurora Alto Casertano proprio la squadra che ha interrotto i sogni di ‘quarta serie’ dei biancocelesti l’anno scorso nella finale dei playoff di Eccellenza regionale.

Classe 1987, dunque ‘anziano’ sportivamente parlando, ma ancora in grado di fare la differenza in Eccellenza, Vallefuoco rappresenta un gradito ritorno a Isernia dove il calciatore ha giocato nella fortunata stagione 2010-2011, con l’undici pentro in grado di centrare il double con la vittoria di Campionato e Coppa Italia Dilettanti regionale.

Nel corso della carriera, il roccioso difensore originario di Acerra ha vestito anche le maglie della Vis Afragolese, Frosolone, Miletto, Campobasso 1919, Bojano, Orvietana, Procida, San Vito Positano e Costa D’Amalfi.

Vallefuoco va a puntellare ulteriormente il reparto arretrato e sarà già a disposizione di mister De Bellis nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia Dilettanti Molise in programma oggi pomeriggio alle 15 allo stadio ‘Mario Lancellotta’ avversari i gialloneri della Polis Petacciato.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!