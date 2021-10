Riccardo Di Iuorio sfreccia al ‘Porta del Gargano’: terzo assoluto

Nel rally pugliese l’ottima prova del pilota di Cercemaggiore, insieme con il navigatore Antonio Marino, al volante di una Peugeot 208 R4.

Riccardo Di Iuorio ottimo terzo assoluto al Rally Porta del Gargano. Per il pilota di Cercemaggiore, in Puglia è arrivata la conferma di una crescita importante.

A bordo della Peugeot 208 R4 curata dal team Colombi, Di Iuorio ha fatto valere tutte le sue qualità al volante riuscendo a mettersi alle spalle vetture più performanti. Al suo fianco l’amico Antonio Marino, con il quale ha già condiviso l’abitacolo in altre circostanze e sempre con ottimi risultati.

Alla fine meglio hanno fatto soltanto il vincitore Bergantino e Solitro, entrambi su Skoda Fabia R5. Un risultato brillante che il drive commenta così: “Siamo felicissimi, dopo una gara bella e difficile allo stesso tempo. La scelta delle gomme è stata azzeccata, soprattutto sulla prova di Monte Sacro. E’ un risultato che ci dà grande fiducia in prospettiva e conferma che potremo toglierci altre soddisfazioni”. Gli fa eco il navigatore Marino. “Riccardo – dice – è stato straordinario. Il Gargano è una gara affascinante, con prove difficili nelle quali non è concesso il minimo errore se si vuole arrivare in fondo. L’abbiamo interpretata bene e siamo riusciti ottenere questo importante piazzamento, anche grazie alla vettura che ci ha messo a disposizione il team Colombi”.

