Federazione Sport Sordi Italia, Lorena Ziccardi è il nuovo delegato regionale

Importante riconoscimento per l'atleta paralimpica molisana

CAMPOBASSO. una nuova grande soddisfazione per l’atleta paralimpica molisana, Lorena Ziccardi. È stata infatti nominata delegato regionale della Federazione Sport Sordi Italia. Un incarico che durerà fino al 31 dicembre 2022, ma soprattutto un altro tassellino nella lunga e ricca carriera della sportiva.

Lorena è da anni impegnata nella pallacanestro in carrozzina con la Fly Sport Inail Molise, nel paraciclismo con l’Anmil Sport e nel progetto Obiettivo 3 di Alex Zanardi. È poi membro del Comitato tecnico regionale della Regione Molise e Delegato regionale sia Fipic per l’Abruzzo che Fssi per il Molise. Una grinta da vendere e tanto entusiasmo caratterizzano costantemente le attività della Ziccardi.

“Non possiamo che gioire per questa nuova nomina – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – La nostra Lorena continua a regalarci sempre tante emozioni e noi siamo fieri di lei”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!