Basket, la New Fortitudo Isernia riceve il Vasto e cerca la vittoria

Palla a due alle ore 18 al Palafraraccio

ISERNIA. Si affronteranno domani pomeriggio, domenica 31 ottobre, alle ore 18 al Palafraraccio la New New Fortitudo Isernia e la Generazione Vincente Vasto Basket.

Una sorta di derby per le due squadre della serie C Gold, con i padroni di casa che al momento hanno maturato 2 punti tra le mura amiche nella prima giornata d’esordio contro la Pescara Basket e una sconfitta in casa del N.B. Aquilano. Gli uomini di coach Forgione cercano il riscatto dopo la bella prova in trasferta, dove per tre quarti hanno condotto la gara per poi essere rimontati e uscire sconfitti di 4 punti. A disposizione in cabina di regia Francesco Compagnoni (ex Vieste), mentre tra gli esterni figurano le autentiche bocche di fuoco: un Monacelli in stato di grazia (nello scorso match ha realizzato qualcosa come 36 punti) e la fortissima guardia ex Agropoli Tsonkov. Il bulgaro, ormai alla seconda esperienza italiana, non è più una sorpresa: le sue caratteristiche e le sue percentuali balistiche sono ormai note a tutti. Ma da tenere d’occhio sarà l’intero quintetto, che comprende anche l’abruzzese Cinalli e il lituano Sasnaukas, forte di ben 207 cm.

Vasto Basket affamata anch’essa di punti dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Lanciano, con lo staff tecnico che ha lavorato ripartendo dagli errori commessi nell’esordio e, contestualmente, nel recupero degli acciaccati. Si tratta di una squadra fisica ed esperta quella di Coach Di Salvatore, che può attingere ad un tandem di stranieri di primo livello, il lituano Simas Raupys (27 punti alla prima uscita) e l'argentino Sergio Rupil (19 vs Lanciano, vincitore lo scorso anno della C Gold Campania); in cabina di regia invece agisce Andrea Murolo, ex di turno con alle spalle svariati campionati tra C Gold e B, mentre sotto le plance troviamo Gabriele Mirone, anche lui grande esperienza a questi livelli, dotato di gran stazza fisica e un atletismo invidiabile.

Palla a due ore 18, arbitreranno i signori Di Luzio di Pescara e Di Bernardo di Campobasso.

