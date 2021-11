Stop Magnolia, sfuma il sogno di ospitare Venezia a punteggio pieno

Molisane ko in casa contro Lucca che ‘bombarda’ da 3 punti: Wiese ne piazza addirittura 9 su 13. E’ la prima sconfitta in campionato. Prossimo turno in casa del Broni, poi dopo la sosta, arriva la squadra veneta ieri surclassata dalla Virtus Bologna.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 70



GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA 83

(22-25, 36-43; 52-57)

CAMPOBASSO: Trimboli 10 (1/2, 1/2), Chagas 2 (1/4, 0/1), Parks 7 (2/8, 1/3), Nicolodi 3 (0/2, 0/1), Premasunac 8 (4/6, 0/1); Gray 26 (10/16, 0/1), Togliani 3 (0/3, 0/2), Quiñonez 11 (3/7, 1/3). Ne: Del Sole, Trozzola, Amatori ed Egwoh. All. Sabatelli.

LUCCA: Natali 2 (1/4, 0/3), Dietrick 23 (4/7, 3/4), Wiese 29 (0/1, 9/13), Miccoli 8 (2/9, 1/3), Kaczmarczyk 8 (3/5); Gianolla 2 (0/3), Parmesani, Gilli 8 (2/4, 1/2), Frustaci 3 (0/1, 1/2). Ne: Valentino. All.: Andreoli.

ARBITRI: Bartolomeo (Lecce), Mignogna (Milano) e Lucotti (Milano).

NOTE: uscite per falli Miccoli e Kaczmarczyk (Lucca). Tiri liberi: Campobasso 19/30; Lucca 14/15. Rimbalzi: Campobasso 44 (Gray 11); Lucca 32 (Dietrick e Wiese 7). Assist: Campobasso 13 (Trimboli 4); Lucca 16 (Dietrick 9). Progressione punteggio: 16-12 (5’), 29-30 (15’), 38-49 (25’), 61-67 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 4 (16-12); Lucca 13 (70-83).

Quando meno te l’aspetti arriva lo stop: succede spesso nello sport. Vittima di questa regoletta semplice semplice stavolta è la Magnolia, brillante protagonista del torneo di A1 femminile di basket. Per le molisane sfuma il sogno di affrontare Venezia (ieri schiantata dalla Virtus Bologna) a punteggio pieno nella settima giornata, il 21 novembre in un match di cartello che farà comunque sognare tutta la città.

La Molisana Magnolia Campobasso cede infatti di tredici contro il Lucca che, a fine gara, fa festeggiare i tifosi scesi fino in Molie. Le notevoli percentuali dai tre punti (15/28, di cui 9/14 la sola Wiese, top scorer di serata) fa il paio con gli undici errori ai tiri liberi delle atlete molisane.

Eppure le campobassane paiono partire forte con le ospiti che però riescono a rintuzzare – momento dopo momento – i tentativi di rientro delle rossoblù. I tiri liberi di Nicolodi e il canestro di Premasunac valgono il massimo vantaggio di serata (il +4 del 16-12) a metà del periodo, ma le americane del team ospite Dietrick e Wiese non ci stanno e così Lucca riprende quota riuscendo ad essere avanti di un possesso (22-25) al termine del quarto.

Le magnolie provano a rientrare e riescono anche nel sorpasso in tre circostanza con Gray prima (31-30), quindi con Quiñonez (33-32) e, infine, un’altra volta con Gray (35-34). Lucca, però, mette in piedi un break di 9-0 che mina qualche certezza tra le molisane che si ritrovano con un gap di sette punti da recuperare all’intervallo lungo (36-43).

Al rientro dagli spogliatoi, Lucca fugge sino al +11 (36-47), ma le rossoblù danno vita ad un parziale di 14-5 che le porta sino ad un solo possesso nel 50-52 registrato sul tabellone. Le toscane, però, chiudono al meglio il quarto arrivando sul 57-52 in proprio favore registrato al 30’.

Il quarto periodo è un po’ un continuo inseguimento per le rossoblù che, ogniqualvolta arrivano ad un solo possesso di distacco, devono fare i conti con i tentativi di strappo delle ospiti. Poi, dopo i due tiri liberi di Trimboli per il -6 (67-73), Lucca fugge nuovamente ed arriva a prendere un vantaggio in doppia cifra conquistando i due punti.

A fine gara coach Mimmo Sabatelli è serafico: “Merito a Lucca per quanto fatto – spiega nel corso della conferenza stampa – perché sono state brave a punirci quando stavamo rientrando ed avevamo nelle corde il canestro del pareggio. È stata una partita non felice da parte nostra. Difensivamente non abbiamo fatto quanto dovevamo fare anche perché non si possono subire 83 punti in casa e soprattutto avevo detto alle ragazze che se loro si fossero galvanizzate avrebbero potuto dar vita ad una gara di rilievo e noi le abbiamo aiutate nel riuscirci per approfittarne”.

Ora, prima della sosta legata alla finestra per qualificazioni agli Europei di Slovenia ed Israele del 2023, sabato sera le magnolie saranno di scena in Lombardia ospiti del Broni. Per riprendere il volo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!