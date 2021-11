Cudini striglia Emmausso: “Il salto di qualità dipende solo da lui”

“Non possiamo accontentarci di venti minuti giocati bene, deve essere più continuo”. Sulle rivali: “Il Bari ha tantissima qualità, la Turris gioca un calcio davvero propositivo”. Infortuni: Menna deve operarsi di ernia inguinale.

L’allenamento del martedì pomeriggio è andato bene, oggi lupi di nuovo al ‘Testa-Pietrangelo’ di Vinchiaturo. Ieri c’erano tutti, a parte Damiano Menna che era uscito per infortunio nel primo tempo a Messina. Il difensore abruzzese dovrà purtroppo operarsi: gli è stata riscontrata un’ernia inguinale. Tempi di recupero incerti, ma c’è il rischio di perderlo per tre/quattro settimane.

Davide Di Francesco sta invece recuperando dai problemi muscolari che gli hanno impedito di giocare in Sicilia e Pietro Ladu è ormai prossimo al rientro tra i convocabili.

Assenti e acciaccati a parte, il tecnico rossoblù Mirko Cudini è concentrato sulle prestazioni dei suoi ragazzi in allenamento e, soprattutto, in partita. La sua filosofia è questa: tutto si può correggere, tutto si può migliorare. La casualità di alcuni gol subiti non fa il paio con altre situazioni in cui gli avversari hanno... sfondato per errori che si sarebbero potuti evitare con un po’ di lucidità e di applicazione in più: “Sì - ci spiega - ci sono situazioni in cui dobbiamo evitare di subire perché prendendo gol subito la partita si complica. Paradossalmente a noi il gol a freddo ci ha dato spesso la sveglia, ma non sempre. E in ogni caso non dovrebbe essere così. A parte due o tre situazioni come Palermo e in casa col Bari, comunque, sono molto soddisfatto dell’approccio dei ragazzi alle partite. Dobbiamo lavorare di più e aumentare il tasso di concentrazione. Le situazioni su palla inattiva, per esempio i corner, vanno migliorate. Quegli errori sono assolutamente evitabili”.

Domenica il Campobasso ha giocato una gara a corrente alternata. Primo tempo complicato, ripresa molto buona ma la rete per riaprire il match non è arrivata nonostante una buona messe di palle-gol e l’innesto di un attaccante puro (Parigi) in più. Dov’è che questa squadra è ancora carente?

“Indipendentemente dagli aspetti tecnici e tattici, è importante saper leggere e interpretare le partite. Il coinvolgimento di tutti è essenziale così come la coesione in campo. Bisogna saper gestire certi momenti. Sono aspetti che si assimilano col tempo sul rettangolo verde: la nostra poca esperienza più essere un punto a sfavore. Per noi è dunque molto importante crescere velocemente per colmare questo gap”.

Finora il Campobasso ha disputato un ottimo campionato. Ci si aspettava oggettivamente un avvio più complicato, se lo aspettavano le avversarie del girone C, soprattutto: squadre sorprese che però hanno cominciato a valutare con attenzione la pericolosità dei lupi, a prendere le misure. Il difficile comincia adesso per i rossoblù. “Vogliamo confermare quello che di positivo abbiamo fatto finora e, se possibile, migliorare - continua Cudini - Ma non sarà facile. Le squadre ora ci rispettano e arrivano a Selvapiana con l’intenzione di sfruttare i nostri minimi errori. A noi piace ‘fare’ la partita e spesso ci riusciamo bene, ma quando giochi in casa a volte può essere più difficile”. Emblematiche le gare con il Picerno e, in parte, quella con la Fidelis Andria.

Per contro anche Cudini è rimasto pure lui sorpreso dai qualcosa: la sfrontatezza positiva dei suoi ragazzi. “Ci speravo davvero, ma alla prova dei fatti questi giocatori mi hanno impressionato per la voglia di dimostrare il loro valore e mettersi in gioco. Sono perseveranti e forti sotto questo aspetto”. Cudini pensa probabilmente alle prestazioni d Torre del Greco o alla reazione immediata con il Bari, o ancora alla ‘partitona’ disputata contro una squadra molto più esperta come la Paganese.

Sarà un campionato lunghissimo e pieno di trappole piccole e grandi. Cudini lo sa bene, ma se gli chiediamo se la panchina di cui dispone sia un po’ corta, da buon condottiero, lui riga dritto e fiero: “Crediamo in questo gruppo dall’inizio della stagione, poi è chiaro che chi sta con noi da due/tre anni è avvantaggiato in quanto già inserito in certi meccanismi. Bisogna conservare gli equilibri, quindi per inserire delle nuove pedine in una scacchiera come la nostra serve il tempo necessario. Intanto sono contento di aver inserito Persia e di aver recuperato Ladu”. D’altronde quando il giorno di Campobasso-Fiuggi ovvero l’ultima partita in casa nel torneo scorso, quando si festeggiò la promozione anche sul terreno di Selvapiana, gli chiedemmo se quella squadra avrebbe potuto giocarsela anche tra i professionisti, lui rispose subito affermativamente, e lo pensava sul serio.

Tornando ai nuovi, quello che finora ha deluso di più è Michele Emmausso presentato come il giocatore in grado di dare quel tocco di estro, quella pennellata, di cui il Lupo necessitava dopo la partenza di un maestro del genere: Vittorio Esposito. Il fantasista è stato inserito nell’ultimo quarto di gara a Messina e ha giocato bene. Ma gli manca ancora lo spunto decisivo. Giriamo la considerazione a Cudini. “Sì, da lui mi aspetto anch’io molto di più. Più convinzione perché ha qualità importanti, ma, ripeto, deve colmare questa lacuna e questo dipende esclusivamente da lui. Non possiamo accontentarci di dieci o venti minuti ben giocati, deve essere più continuo”.

Parole indirette di incitamento. Il vecchio ‘non si applica abbastanza, può fare di più’. Vedremo.

Nel frattempo c’è un campionato che corre via veloce e sembra un ingorgo nell’ora di punta. Tutti possono battere tutti. Il risultato è un equilibrio sorprendente. Cudini la vede così.

La squadra che mi ha colpito di più? Direi che ci sono valori importanti nel Bari, che ha una qualità tecnica superiore rispetto alle altre. Per quanto riguarda l’atteggiamento propositivo e anche un po’ spregiudicato, mi piace molto la Turris, poi ci sono le mine vaganti come Virtus Francavilla, Catanzaro e il nostro prossimo avversario, il Catania che sta vivendo un po’ di problemi societari ma sul campo è una squadra che vale. Direi nel complesso che è un campionato molto livellato e nella bagarre ci siamo anche noi. Quanto a noi, quelli che ci dipingevano come la probabile cenerentola del raggruppamento si sono già ricreduti. C’è spazio per tutti - conclude Cudini - a fare la differenza sarà la continuità di rendimento”. E, aggiungiamo noi con un occhio di riguardo per i lupi, quell’esuberanza di gioco e di intenti, pregio congenito di questa squadra.

