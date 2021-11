La Coppa degli Europei domani in Molise. Il programma degli eventi e della visita del presidente Gravina

Il trofeo vinto dai calciatori guidati da Roberto Mancini sarà esposto prima all’Unimol e poi al Teatro Savoia di Campobasso

CAMPOBASSO. La coppa degli Europei di calcio 2020, vinta dalla Nazionale italiana, sarà domani a Campobasso.

Grande attesa per gli sportivi e per tutti i molisani che la scorsa estate hanno assistito alle vittorie della squadra guidata da Roberto Mancini. In città, per un fitto programma di eventi, il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Si comincia alle 11, con l’appuntamento nell’aula magna dell’Unimol, con il presidente Gravina che terrà un incontro con gli studenti del Corso di Scienze Motorie e Sportive. Nell’occasione verrà esposta la Coppa d’Europa.

Dalle ore 15 alle ore 18, presso il Teatro Savoia, verrà esposto al pubblico, nel rispetto del protocollo anti Covid, il trofeo conquistato dagli Azzurri a Wembley l’11 luglio 2021.

Alle ore 15.30 Gravina incontrerà il Consiglio direttivo e tutte le componenti della struttura federale del Comitato regionale. A seguire alle 16.30 l’incontro con la stampa.

Alle ore 18, il Teatro Savoia, il presidente federale con le società m e le istituzioni regionali ricorderà i più bei momenti dell’avventura europea. Al termine dell’evento la Coppa d’Europa verrà nuovamente esposta al pubblico fino alle ore 21. Gli incontri, all'Unimol e al Teatro Savoia, verranno moderati dal giornalista Rai Mauro Carafa.

