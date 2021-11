Gravina: “Ok Under 21 a Campobasso, ma subito i lavori allo stadio”

Il numero uno del calcio italiano oggi in Molise per parlare di prospettive e di progetti: “Tanto entusiasmo dopo la vittoria degli Europei, ma più tra i tifosi e meno evidente nella pratica dei ragazzi”. Con lui il Presidente del Comitato regionale Di Cristinzi che dice: “C’è l’ipotesi di una partita degli azzurrini il 14 giugno”. Soddisfazione e ringraziamenti dal presidente della Regione Toma e dal sindaco di Campobasso, Gravina

di Maurizio Cavaliere



Giornata campobassana di lavoro e di prospettive per il numero uno del calcio nazionale Gabriele Gravina. Mattinata all’Unimol (foto in basso, con il Magnifico Rettore Luca Brunese) poi la riunione con il Presidente regionale Figc Piero Di Cristinzi e con tutte le altre componenti del comitato molisano, ’incontro con i giornalisti e quello finale con il pubblico al teatro Savoia. Sullo sfondo la Coppa d’Europa che ha fatto tappa nel capoluogo regionale per la curiosità e la gioia di tanti sportivi, soprattutto ragazzi e bambini.

Spunti interessanti nell’incontro con la stampa, con il Presidente Di Cristinzi che ha ripreso il discorso di una possibile partita della nazionale Under 21 a Campobasso, iniziativa programmata, che si era interrotta causa pandemia ma che è rimasta in piedi, al punto che lo stesso Gravina ha detto: “Saremo felici di portare la nazionale femminile e la formazione under 21 azzurra. Piero Di Cristinzi ci martella perché l’evento si possa organizzare al più presto. Sappiamo comunque tutti, a cominciare da lui, e dal sindaco di Campobasso, che bisognerà mettere in adeguamento la struttura per poter ospitare un evento internazionale. In questo senso, abbiamo avuto rassicurazioni dal sindaco e siamo quindi fiduciosi”. Ottimisti come il Presidente Di Cristinzi che, con Gravina, guardando il calendario, ha trovato già una data ipotetica per l’arrivo in città degli azzurrini di Nicolato: quella del 14 giugno, da calendario ultima del girone F contro la Repubblica d’Irlanda. Dipenderà dal tempo necessario per i lavori di adeguamento dell’impianto di Selvapiana. Il Comune di Campobasso ha già dimostrato di poter fare le cose con estrema rapidità. L’attuale capienza è di 7500 posti, ma serviranno altri interventi più consistenti.

Gravina, che ha simpaticamente consegnato (foto) a Di Cristinzi una maglia azzurra personalizzata - ha parlato anche dell’ipotesi al vaglio del Cts di portare la capacità degli stadi al 100 per 100, dando così l’ultima decisiva spinta al 75 per cento di oggi. “Si sta valutando la situazione, vedremo se, in via sperimentale, sarà possibile riempire tutto lo stadio (nel caso specifico l’Olimpico di Roma) per la gara di qualificazione ai mondiali tra Italia e Svizzera” gara decisiva, con le due formazioni appaiate in testa al girone a quota 14 punti. “Sappiamo che tutto dipende dall’evoluzione della pandemia in questi giorni e dal senso di responsabilità di noi cittadini, chiamati a rispettare quelle regole essenziali per non dover tornare ancora indietro” spiega Gravina senza girare troppo intorno al problema.

Il capo del calcio italiano è piuttosto diretto e schietto anche sul fronte delle difficoltà attraversate dallo sport di base e dalle piccole società di provincia: “Come Federazione possiamo fare tanto per chi sta soffrendo. Per fronteggiare i problemi causati dalla pandemia, abbiamo messo in campo ingenti risorse sotto forma di contributi straordinari. Tante società sono state penalizzate per aver versato la quota di partecipazione a campionati che non sono stati disputati. Copriremo poi il disavanzo di gestione dei Comitati regionali, perché, anche in sede Federale, possiamo fare molto. La Federazione sta bene, ha un progetto di grande appeal ed è giusto che quelle risorse vengano messe a disposizione di tutto il movimento, ancora di più di chi è in sofferenza”.

Gravina aggiunge che in questo momento in forte ascesa ed espansione c’è il calcio femminile, mentre lo sport dilettantistico di base sta ancora mordendo il freno, così come il settore giovanile scolastico: “Soffriamo molto la concorrenza degli Enti di formazione che non hanno le regole stringenti che abbiamo noi Federcalcio. Quelle società hanno meno adempimenti rispetto alle nostre affiliate. Da qui nasce una riflessione a tutto tondo che porta all’esigenza di mettere da parte un po’ di risorse del nostro salvadanaio per incentivare questo tipo di percorso”.

Poi chiediamo al Presidente se la vittoria degli Europei ha risvegliato la passione di bambini e ragazzi per il calcio giocato, come spesso avviene di riflesso agli exploit sportivi di squadre o singoli: “La risposta di entusiasmo è stata massiccia sul piano dell’interesse e del tifo, un po’ meno evidente è stata invece per la partecipazione al gioco. Molti giovani hanno conosciuto altri sport, fin qui va bene, ma altri, compresi tanti ragazzini, hanno però conosciuto gli e-sports e si sono allontanati dallo sport vero, quello vissuto come lo intendiamo noi”. Considerazioni importanti quelle di Gravina che annunciano una nuova era nella quale di fatto siamo già immersi: quella del calcio che perde qualche colpo, non il calcio televisivo delle emittenti a pagamento, che pure sta soffrendo, ma quello che ci ha portato ad alzare una Coppa vera soltanto tre mesi fa, dopo un’eternità durata 53 anni.

