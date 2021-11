Anni di Movimento, al via corsi gratuiti di ginnastica per over 60

Torna l’iniziativa del Coni: un percorso motorio e sportivo rivolto alla persona nella sua totalità. Da dicembre a maggio 2022.

Si intitola ‘Anni in movimento 2021’ ed è il progetto, organizzato dal Coni Molise in collaborazione con i Coni Point di Campobasso e Isernia, dedicato agli over 60 residenti in Molise già attivo negli anni precedenti alla pandemia covid e che ora torna dopo lo stop forzato.

E’ noto a tutti che l’inattività fisica si colloca tra i maggiori fattori di rischio per la salute oltre ad essere causa dell’insorgenza di patologie cardiovascolari.

La sedentarietà risulta nociva, al pari e per molti versi più pericolosa, del fumo, dell’ipercolesterolemia e dell’ipertensione. Studi recenti hanno dimostrato che già a partire dai trent’anni un muscolo non allenato comincia a perdere fibre muscolari con una percentuale annuale di circa il 3% e solo un’adeguata attività fisica può contrastare e rallentare tale fenomeno.

La pratica dell’attività fisica sempre più spesso viene associata dai medici alla terapia farmacologica e l’esercizio svolto in maniera regolare è paragonato ad un farmaco privo di effetti collaterali. Purtroppo però in Molise gli ultracinquantenni che praticano regolarmente sport sono una percentuale molto bassa.

Ecco l’importanza di un progetto quale ‘Anni in Movimento’ che si pone tra gli obiettivi il miglioramento delle attività di vita quotidiana, la prevenzione delle cadute, il miglioramento della motricità globale nonché il benessere psicofisico e sociale delle persone a cui è rivolto.

‘Anni in Movimento 2021’ prevede un percorso motorio e sportivo rivolto alla persona nella sua totalità, dove lo sviluppo e la cura dell’area motoria, intellettiva, affettiva e sociale saranno garantiti da un ambiente di lavoro sereno, da attività individuali e di gruppo volte a stimolare le capacità psico-motorie.

Il corso si svolgerà da dicembre 2021 a maggio 2022 con due incontri settimanali per la durata di 20 ore, in base alle disponibilità delle varie Amministrazioni comunali.

Le Amministrazioni interessate ad attivare i corsi sul proprio territorio devono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 13 novembre 2021, altre info al numero 350.536 2955.

