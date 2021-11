Candellori straripante: quando il pitbull gioca pure di fioretto

Sabato ha segnato la sua prima rete tra i professionisti, con dedica a Greta e al bimbo che aspettano insieme: “La gioia del gol mi mancava”. Quest’anno si inserisce di meno ma corre anche prima di prima e ha un tempismo perfetto, solo un’ammonizione in 13 gare: “Forse gli arbitri mi vogliono bene...”. La nostra intervista.



di Maurizio Cavaliere

Ha... scelto il momento migliore per realizzare il primo gol tra i professionisti. La dedica è tutta per la sua Greta e per il bimbo che stanno aspettando. Un gol diverso da quelli cui ha abituato i tifosi rossoblù, di solito bordate radenti dal limite dell’area. Stavolta ha scartato la caramella che gli ha servito Emmausso dopo una gran giocata e, con un bel controllo orientato e giravolta si è messo nelle condizioni ideali per scavalcare il portiere catanese con un tocchetto sotto.

Il pitbull sa usare pure il fioretto, se necessario. Lo chiamano così, del resto, perché ha quel tipo di fisico compatto e in campo corre e azzanna gli avversari, sportivamente parlando, s’intende. Kevin è uno di quei giocatori che fanno la felicità di allenatori e tifosi: lavora in silenzio, dà tutto, ha un rendimento costante, carica la squadra e segna parecchio per essere un centrocampista di interdizione: l’anno scorso 7 gol nella sgroppata dei lupi verso la C.

Fra i ‘pro’ aveva giocato già alcune partite con l’altra maglia rossoblù della Sambenedettese: 18 presenze a vent’anni. Poi la decisione di mettersi in gioco in serie D per trovare continuità e accumulare esperienza: più o meno la stessa strada percorsa da Matteo Raccichini, pure lui marchigiano, pure lui proveniente dalla Samb.

Quest’anno le ha giocate tutte e bene. A 26 anni sembra un veterano. Mancava il gol, che è arrivato sotto il diluvio (foto Silla in alto un suo tackle acquatico) avversaro di lusso il Catania. Acqua e sudore si sono mischiati in una gioia enorme da sfogare sotto la curva Scorrano. Lui la ricorda così: “Io mi sono inserito bene, ma gran parte del merito è di Emmausso che ha ‘spostato’ la difesa avversaria. Sì, il gol mi mancava (l’ultimo ufficiale nella vittoria promozione di Rieti, ndr)”

Sabato scorso un 4-4 di fuochi pirotecnici sotto la pioggia. Più un’occasione persa o un punto guadagnato? “Se guardiamo al primo tempo sembrano due punti persi. Poi però il Catania si è rifatto sotto, e noi siamo riusciti a pareggiare quasi all’ultimo. Quindi, considerata anche l’ottima rosa del Catania, non contano i problemi societari che possono avere, direi che nel complesso è stato un buon punto”.

Rigori subiti a parte, a volte il Campobasso mostra un po’ di difficoltà nella gestione del vantaggio. Come si risolve questo aspetto? “Si risolve solo lavorando con metodo e applicazione. Veniamo dalla serie D dove era molto più facile mantenere il vantaggio. Quest’anno giochiamo contro squadre attrezzate che schierano giocatori forti singolarmente, per cui rischi sempre, anche con un doppio vantaggio. In ogni caso testa bassa e lavoro, questa è la ricetta”.

Con Bontà e Tenkorang formate una mediana completa e affiatata, anche perché collaudata in serie D. Gli altri centrocampisti devono ancora inserirsi in certi meccanismi. Ora è rientrato anche Ladu e poi ci sono i nuovi. Ti aspettavi di trovarti a giocare nello stesso centrocampo dell’anno scorso? “Diciamo che sapevo che la società puntava sul centrocampo dell’anno scorso, con altri importanti innesti che sono arrivati. Sarà un campionato lungo in cui tutti dovremo dare un contributo. Ci sarà tempo e spazio per tutti”. (Foto a fianco Maurizio Silla).

Quest’anno ti vedi forse di meno rispetto all’anno scorso, ma il tuo apporto si sente anche di più. Lavoro oscuro, di grandissima quantità. Hai le stesse consegne o è cambiato qualcosa? “I compiti che mi assegna il mister sono gli stessi, però quest’anno preferisco non inserirmi troppo in fase offensiva, così da coprire un po’ di più quella difensiva. Il nostro ‘credo’ tattico è quello di andare avanti e attaccare, ma sempre con un occhio di riguardo per le ripartenze di avversari che sono spesso molto forti”.

A proposito di chilometri macinati e macinati, hai mai misurato il dato dei km a partita, come avviene per i calciatori delle serie superiori? “No, non lo facciamo, il nostro Prof. (il preparatore atletico Francesco Negro, ndr) non usa il Gps. Poi io dal campo non me ne accorgo, però da fuori mi dicono che corro tanto...” ride.

Nonostante il ruolo di tampone e di filtro, finisci poche volte sul taccuino dell’arbitro. L’anno scorso hai saltato per squalifica solo una gara, raggiungendo il quinto giallo praticamente a fine campionato. Quest’anno una sola ammonizione in 13 partire eppure per tutti sei il pitbull rossoblù. E’ un pregio, non ci sono dubbi e vuol dire che, grazie al tuo tempismo, prendi più spesso la palla che le gambe degli avversari. “In effetti sta andando bene sotto questo aspetto. Forse gli arbitri mi vogliono bene... - scherza lo stantuffo del centrocampo rossoblù - Credo di essere anche fortunato ed è un bene perché così sono sempre a disposizione di squadra e mister”.

Vieni da Castorano, bel paesino di 2300 abitanti circa in provincia di Ascoli. Ti mancano le Marche? E cosa ti piace di Campobasso? “Certo, mi mancano gli amici e la famiglia. Lontano dagli affetti è a volte dura, ma sono contento di vivere a Campobasso che mi avevano descritto come una città fredda, invece è un ambiente tranquillo ideale anche per fare buone cose da calciatore. E poi ci sono i tifosi che ci incitano sempre, non importa il risultato. E’ successo anche sabato scorso, per tutta la partita, ed è stato bello”.

Dice Max Allegri, e non solo lui per la verità, che verso i 25/26 anni i calciatori sono al massimo della condizione psicofisica. Ti senti pronto per un’avventura ancora più impegnativa della serie C? “Beh, il pensiero è sempre nel futuro, certo. Io penso a migliorare giorno per giorno. Dalla serie D alla C è stato un passo importante e ora ce la giochiamo con tutti. Spero di giocare anche a livello superiore ovviamente, magari col Campobasso, esperienza sulla quale sono concentrato”.

Ci va piano il pitbull ascolano. Vola solo il giusto con la fantasia: corre invece, per due, campo. E quando vuole oltre che di spada tira pure di fioretto. D’altronde è marchigiano come i migliori schermidori della storia sportiva italiana e mondiale. Una stoccata dopo l’altra si è guadagnato il professionismo da protagonista. Ed è al centro del progetto Campobasso. E poi, chissà, tra un tackle bagnato e un altro gol sotto la Nord le porte si aprono di nuovo, non solo quelle del campo...

