Isernia, la New Fortitudo travolge l’Air Basket Termoli. Forgione: “Una partita super e ragazzi di gran carattere”

Soddisfatto il coach che ringrazia la squadra e suona la carica in vista di domenica prossima

New Fortitudo Isernia - Air Basket Termoli 61-49



New Fortitudo Isernia: Monacelli 12, Fraccalvieri, Cinalli 7, Compagnoni 9, Longo, Marcetic 6, Sasnuskas 6, Visciglio 3, Cicchetti G. ne, Tsonkov 18, Fonisto ne, Russo. All. Forgione

Air Basket Termoli: Marinaro 4, Del Grande 3, Micevic 14, Marconi ne, Palombo ne, Gael 13, Fredes 4, Jancic ne, Brzika 1, Suriano 5, Bantsevich 5, Cappella ne. All. Delvecchio.



Parziali: 14-17, 12-13, 19-5, 16-14.

Progressivi: 14-17, 26-30, 45-35, 61-49.

Arbitri: Pisetta di Roseto e Servillo di Termoli

ISERNIA. Derby vinto per la New Fortitudo Isernia che, con 61 punti a 49, si è imposta sui rivali dell’Air Basket Termoli, riscattandosi così dalle due precedenti sconfitte.

Soddisfatto il coach Andrea Forgione che, dopo la prova fornita dai suoi ragazzi nel match casalingo di ieri, domenica 7 novembre, al Palafraraccio, ha così dichiarato ai nostri microfoni non nascondendo la gioia: “Bravi tutti veramente. Ognuno ha dato l’anima per poter vincere questa partita”.

Il roster di Monacelli e compagni, vincendo così la quarta giornata del campionato di Serie C Gold Abruzzo/Molise, ha dimostrato tenacia e carattere, come testimoniato dallo stesso coach che ha infatti affermato: “I ragazzi hanno dato prova di grande temperamento, di grande orgoglio. Noi venivamo da 2 sconfitte e dovevamo rialzare la testa e loro sono stati super per 40 minuti. Soprattutto nella metà campo difensiva dove abbiamo tenuto a 50 punti una squadra che ne stava segnando molti di più nelle partite precedenti. E’ stato un incontro importante soprattutto per la tranquillità mentale che abbiamo avuto durante la partita e rinforzato a seguito della vittoria. Sotto il profilo mentale e sotto quello caratteriale, abbiamo fatto una partita veramente super”.

Il mister poi nelle sue dichiarazioni, oltre a tessere le lodi del team, ha anche voluto ringraziare i tifosi. “Era una partita importante. - ha detto - Un derby e in quanto tale molto sentito, anche dal pubblico stesso che è stato molto presente e che quindi ci ha dato una grande mano”.

Ora, forti del risultato, puntano all’incontro che domenica prossima li vedrà protagonisti a Chieti: “Bisogna ripartire dallo spirito di voler giocare insieme ed essere collaborativi quanto più possibile, in entrambe le metà campo. Aiutarsi a vicenda, coprire gli errori dei propri compagni e premiare invece in attacco le scelte giuste. Giocare insieme sempre e non pensare di poter risolvere una partita da soli”.

