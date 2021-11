Giro d'Italia 2022, ora è ufficiale: parte da Isernia una delle 6 tappe di montagna

Presentate le attese di frazioni di alta montagna che promettono spettacolo. Dal capoluogo pentro la carovana rosa arriverà a Passo Lanciano (Blockhaus) lungo un percorso di 187 chilometri

ISERNIA. Diventa finalmente ufficiale la voce che girava ormai da circa un mese: una tappa del Giro d’Italia 2022 partirà da Isernia. Per la precisione, domenica 15 maggio, la “carovana rosa” affronterà quello che è stato definito dagli organizzatori de La Gazzetta dello Sport il “tappone appenninico di alta montagna”, una delle sei tappe che dovrebbero fare la differenza e decretare il vincitore finale, prevedendo l’arrivo in Abruzzo, sull’ostico Blockhaus, partendo dal centro di Isernia, presumibilmente da piazza stazione.

Per i tanti appassionati, che sicuramente arriveranno anche dai centri limitrofi, sarà l’occasione per vedere da vicino (e magari incontrare anche) i campioni italiani e stranieri di uno sport che ha sempre appassionato il popolo italiano e che proprio con il Giro d’Italia ha lasciato momenti indelebili nella memoria dei molisani.

Sembrano confermate le presenze del vincitore dell’ultima edizione, il colombiano Egan Bernal, e dell’idolo di casa Vincenzo Nibali, alla ricerca di una delle ultime prestigiose vittorie di una carriera fenomenale.

Sarà un percorso in salita già dai primi chilometri: lasciando il capoluogo pentro, i ciclisti si dirigeranno verso il bivio di Miranda, per immettersi sulla superstrada verso Castel di Sangro, purtroppo solo sfiorando il mitico Macerone. Dopo Rionero, scenderanno verso Ponte Zittola, lasciando il Molise ed entrando in Abruzzo puntando verso Roccaraso; poi, avvicinandosi a Guardiagrele, percorreranno l’unico tratto abbastanza tranquillo, quasi tutto in discesa. Quindi inizierà la parte decisiva della frazione con la doppia scalata al Blockhaus: da Pretoro si raggiungerà Passo Lanciano per poi scendere a Lettomanoppello e, dopo aver contornato la base della Majella, si salirà all’arrivo da Roccamorice come nel 2017, con il finale con pendenze in doppia cifra lungo l’ultima serie di tornanti, terreno prediletto per gli scalatori, tra cui è molto atteso proprio l’abruzzese Giulio Ciccone.

C’è tanta attesa, nel frattempo, di conoscere quale sarà l’emittente televisiva che trasmetterà in diretta il Giro: il contratto tra gli organizzatori della Rcs e la Rai, infatti, sottoscritto lo scorso anno, ma solo per il 2021, tarda ad arrivare, tanto che quest’anno la presentazione non è avvenuta, come nelle edizioni passate, con una grande spettacolo televisivo, ma la corsa è stata svelata un po’ alla volta sulle pagine della Gazzetta.

Camillo Pizzi

