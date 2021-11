Scuola attiva junior, iscrizioni aperte anche in Molise

Fino a lunedì 22 novembre gli istituti secondari di I grado interessati possono aderire all’iniziativa promossa da Sport e Salute. Ecco cosa potranno fare i ragazzi.

Sono aperte le adesioni per le scuole secondarie di I grado che vogliono partecipare a ‘Scuola Attiva junior’ il percorso multi-sportivo ed educativo che promuove lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, favorisce la scoperta di tanti sport e diffonde la cultura del benessere e movimento.

‘Scuola Attiva junior’ è un progetto promosso da Sport e Salute - d’intesa con la Sottosegreteria allo Sport - e il Ministero dell’Istruzione. Un'iniziativa realizzata insieme alle Federazioni Sportive Nazionali.

Da venerdì 29 ottobre, fino a lunedì 22 novembre le scuole secondarie di I grado interessate possono aderire all’iniziativa.

La proposta, seguendo un approccio polisportivo e multidisciplinare, prevede l’abbinamento di due sport a scuola, individuali o di squadra.

Alle scuole, i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie, è quindi destinata l’offerta di un pacchetto completo, gratuito, che prevede: settimane di sport ovvero intere settimane dedicate ai diversi sport abbinati alla scuola, in cui tecnici federali affiancano l'insegnante di Educazione fisica durante l'orario di lezione.

Nuove sfide per i ragazzi, sotto la guida di tecnici esperti, e un’occasione per approfondire i dettagli delle varie discipline per gli insegnanti di Educazione fisica. Previsti nel progamma anche i Pomerggio sportivi durante i quali i due tecnici federali abbinati al plesso scolastico svolgeranno corsi gratuiti pomeridiani, nelle palestre messe a disposizione dalle scuole interessate.

Un’ulteriore opportunità per i ragazzi di continuare a scoprire e praticare gli sport.

Un piccolo kit verrà lasciato in dotazione agli Istituti scolastici, fornito dalle Federazioni, per favorire la prosecuzione degli sport sperimentati.

Attrezzature adeguate all’ambito scolastico e all’età dei ragazzi, concordate con la Commissione Tecnico-Scientifica di progetto.

In conclusione le feste locali quella nazionale: vere e proprie Feste di sport all'interno dell'Istituto Scolastico, svolte in orario curriculare a fine anno, e una grande Festa finale di progetto, a Roma presso il Parco del Foro Italico, per i vincitori del contest ‘Benessere e Movimento’ se il contesto pandemico lo permetterà.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!