Inaugurato viale Pietro Mennea: l'omaggio di Termoli alla 'Freccia del Sud'

In onore dell'atleta è stato anche realizzato un murale. Presente alla cerimonia anche la moglie del compianto campione

TERMOLI. Un murale (realizzato dall'architetto Fabio Belpusi in collaborazione con Alessandro Cristina) e una strada che porta il suo nome: questo l'omaggio di Termoli alla memoria di Pietro Mennea.

Un omaggio a chi, grazie ai risultati sportivi, riuscì a portare l’Italia sul tetto del mondo con il suo primo record mondiale nei duecento metri piani e con i successivi trionfi di cui ancora oggi si parla come esempio di vita e di sport.

L’amministrazione comunale di Termoli, per l’occasione, ha invitato a presenziare la moglie del compianto atleta pugliese di Barletta Manuela Olivieri, che è anche presidente della Fondazione Pietro Mennea, e il cugino Pietro Mennea. Con loro c’erano il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, l'assessore al Commercio Giuseppe Mottola, i consiglieri comunali Nicola Balice ed Enrico Miele e i rappresentanti delle due associazioni di atletica di Termoli, i Runners e Athletic Club Termoli. Presenti anche Dino Mucci presidente Fidal Molise e Angelo Campofredano segretario di Sport e Salute. con loro altri amministratori, semplici cittadini, sportivi, tifosi di Pietro Mennea e i bambini della scuola elementare di Via Maratona. Viale Pietro Mennea campeggia a pochi passi dallo stadio Gino Cannarsa dove nel 1968 proprio la "Freccia del Sud" vinse la sia prima gara da professionista spiccando successivamente il volo verso traguardi importanti ed ambiziosi.

In tutti gli interventi si è voluto ricordare un uomo e un atleta che è stato un esempio e un professionista in ogni ambito della sua vita. Dopo l’inaugurazione della strada e del murales, si è tenuto anche un momento celebrativo nella sala consiliare del Comune di Termoli dove il moderatore Stefano Leone ha passato in rassegna tutti gli intervenuti dando la parola anche a Marcello Antonarelli che proprio sulle piste di atletica aveva conosociuto il giovane Pietro Mennea. Ringraziamenti sono andati anche all'azienda Del Giudice che ha finanziato il murales credendo subito nell'iniziativa voluta dal Comune di Termoli.

A conferma del rapporto viscerale tra Termoli e Mennea, le parole della moglie e compagna di vita Manuela Olivieri. “Pietro era legato a Termoli – ha detto Manuela Olivieri -. Mi raccontava sempre di questa sua partenza importante dalla vostra città. Tutto partì da Termoli, me lo raccontava tante volte e oggi sono contenta di essere in questa città che ho sempre immaginato tramite i suoi racconti. Diceva che bisogna avere un sogno e mai pensare che l’asticella sia troppo in alto perché bisogna porsi sempre un obiettivo, superarlo e poi porsene un altro. Questo era il suo spirito. Per questo portiamo ancor oggi in giro tra i ragazzi il suo messaggio, lo sport insegna a vincere nella vita”.

