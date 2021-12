Lupi in tiro: Avellino nel mirino. E Rossetti resta in rossoblù

Dopo due mesi e mezzo finalmente una partita senza subire gol, mercoledì a Selvapiana il match con gli irpini: c’è voglia di chiudere in bellezza un super 2021.

E’ di nuovo alto il morale di squadra e tifosi a Campobasso. La vittoria ottenuta allo stadio ‘Viviani’ di Potenza ha rimesso i lupi in carreggiata pure in classifica. Gli esperimenti tattici di Cudini hanno apportato alcuni correttivi che hanno dato maggiore equilibrio alla squadra e, a Potenza, è arrivato non solo il successo pieno che mancava da due mesi esatti, ma anche la prima partita senza subire gol, una rarità quest’anno per i lupi, solo due vole era successo quest’anno: due mesi e mezzo fa con la Paganese e poi nel pareggio di Castellammare di Stabia nella quarta giornata d’andata.

Il probabile rientro nei ranghi di Dalmazzi, in panchina ieri, è un’altra buona notizia da registrare, a due giorni dall’attesa sfida infrasettimanale con l’Avellino.

Gli irpini sono reduci dal beffardo pareggio (al 94’) interno con il Foggia. C’è rammarico, ma c’è anche la voglia di riprendersi subito e di alimentare una classifica che non è cattiva, visto che il secondo posto è lontano appena due punti. Mancheranno gli squalificati Bove e Forte, ammoniti ieri. Al posto del difensore giocherà uno tra Ciancio e Sbraga. Dalla squalifica rientra invece Carriero, mentre tra i pali ci sarà l’esordio stagionale di Pasquale Pane. La società irpina ha voglia di provarci fino in fondo. E' infatti certo il sondaggio fatto per l'attaccante rossoblù Mattia Rossetti, ma è un corteggiamento che non porterà a nulla di concreto nella prossima sezione di mercato. Rossetti non si muoverà dal Molise prima della fine di questo campionato, a meno di clamorosi stravolgimenti di mercato che però al momento sono stati categoricamente esclusi.

Sarà una sfida interessante anche sugli spalti: è attesa infatti una nutrita rappresentanza di tifosi ospiti che farà il paio con quella sempre degna di nota dei supporter rossoblù che in 170 hanno sfidato il gelo di Potenza e sono stati ripagati da un successo che ha di nuovo riscaldato l’ambiente. Quello che manca adesso è il ‘cordialino’ interno, quella vittoria che in casa sembra essere un sogno. Sarebbe anche il modo migliore per chiudere un anno fantastico.

