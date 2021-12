All'Avellino il derby dei lupi, il Campobasso non si fa il regalo

Un gol per tempo e la squadra irpina espugna Selvapiana. Buona la prova dei rossoblù nel primo tempo, ma nei momenti chiave del match manca la lucidità. Guai per il Catania: dichiarato il fallimento per insolvenza.

di Maurizio Cavaliere

Cudini conferma la squadra che ha battuto il potenza. Un 3-4-1-2 in cui Bontà gioca di nuovo in difesa, mentre a centrocampo giostrano Persia, Candellori, Tenkorang e Pace. L’Avellino di Braglia gioca con Kaoute sull’esterno, come all’andata e il giocatore naturalizzato italiano darà ancora una volta diversi problemi ai rossoblù.

E’ infatti lui il protagonista delle prime fasi del match, impattando di testa, su azione successiva a una corta respinta di Raccichini. Palla alta. Il Campobasso impiega qualche minuto per alzare il baricentro basso imposto dagli ospiti. Doppia occasione a cavallo del quarto d’ora: botta di Parigi dal limite, respinge Pane, palla a Rossetti che calcia a botta sicura, bolide centrale, respinge ancora Pane di piedi.

Il Campobasso gioca bene, porta diversi effettivi nella metà campo biancoverde e non cerca la profondità, ma palleggia con triangolazioni e giocate di qualità. Ma quando la squadra perde l’equilibrio, l’Avellino ne approfitta: ripartenza fulminante, palla a Kanoute che calcia verso la porta, ottima la respinta di Bontà, ma la sfera resta nella disponibilità dell’esterno offensivo di Braglia che serve Riccardo Maniero a rimorchio: destro pronto e palla nel sacco, con Raccichini fuori causa. Quinto gol in campionato per Maniero.

Non perde coraggio il Campobasso che è anche sfortunato quando una pregevole manovra sull’asse Candellori-Parigi manda in porta Rossetti. L’attaccante irpino la tiene bene e calcia di punta per anticipare portiere e azione, ma la sfera è centrale ed è bravo Pane che riesce pure a bloccare il pallone.

Finale in crescendo per il Campobasso che con Parigi, prima, e Ladu poi, minaccia la retroguardia ospite.

La ripresa si apre con un cambio tra i locali. Ladu lascia il posto a Vitali che rinforza l’attacco per un 3-4-3 che dovrebbe dare più ampiezza e vivacità all’attacco dei lupi. Dopo un primo tempo molto apprezzabile sul piano dello spettacolo e del gioco, la ripresa è più confusa e spezzettata nel ritmo. Il Campobasso è meno manovriero, la palla si alza spesso. Quindi Cudini chiede a Liguori e a Pace si giocare ai limiti della linea laterale. Kanoute resta la minaccia numero uno per Raccichini che respinge d’istinto una bordata insidiosa dal limite.

Poi si fa male Rossetti, bomber stagionale del Campobasso con 7 reti. Sospetto stiramento muscolare per lui. Una brutta botta per i rossoblù, anche se a entrare in campo è il giovane Pablo Vitali, altro idolo dei tifosi campobassani. La partita s’incattivisce e non è un bene per il Campobasso. Sbardella, già ammonito, si fa sorprendere in una protesta evitabile dopo un fallo subito da un compagno di squadra. Altro giallo per lui e rossoblù in inferiorità numerica quando mancano 25 minuti al termine.

La montagna da scalare si fa ancora più ripida per l’undici di Cudini. Pare in discesa invece la strada dell’Avellino Gli irpini provano a gestire la partita senza spingere forte a caccia del raddoppio. Riccardo Maniero, acciaccato, viene sostituito dall’altro attaccante Vincenzo Plescia, ex Renate. Seguono altri cambi tra gli ospiti, praticamente per 10 minuti non si gioca più.

Il Campobasso ci mette il cuore, alla ricerca di un rimpallo, di un lancio filtrante o di una giocata individuale. Mentre l’Avellino non approfitta della superiorità numerica come potrebbe. Il raddoppio per gli irpini arriva ma solo con un grande esterno destro di Alberto De Francesco dai 25 metri.

Diventa a questo punto impossibile l’impresa del Campobasso che, ancora una volta, paga dazio all’inesperienza. Più specificamente alla mancanza di lucidità nei momenti chiave della partita. Il 3-0 dell'altro neo entrato Mastalli arriva nei 5 minuti di recupero a partita ormai chiusa.

Finisce così con un ko il 2021 dei lupi molisani, caratterizzato dal ritorno nel calcio professionistico e da un girone d’andata molto positivo nella prima fase, meno brillante alla distanza. Poteva essere più dolce questo Natale, i rossoblù avranno tempo e modo di rifarsi. Intanto dalla Sicilia arriva la notizia che il Catania (che stasera sopita il Monopoli) è fallito.

Con la sentenza 263 pubblicata oggi, il Tribunale di Catania - sezione fallimentare ha accolto l'istanza della procura della Repubblica, statuendo il fallimento del Calcio Catania spa e autorizzando l'esercizio provvisorio dell'impresa sino al 2 gennaio del 2022. Lo stato di insolvenza del club ha indotto il Tribunale a dichiarare il fallimento. Adesso sarà compito dei curatori individuare le disponibilità economiche necessarie per portare a termine la stagione sportiva 2021/22. Il Calcio Catania ha 30 giorni per impugnare la sentenza di fallimento, con reclamo alla corte d'Appello.