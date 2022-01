Il Covid-19 fa tremare il calcio

Casi di positività o notizie di presunti contatti arrivano all’ordine del giorno e le varie leghe professionistiche si trovano sempre più davanti a un bivio: sospendere il campionato o ‘the show must go on’?

ROMA. Dopo la pausa natalizia il calcio italiano torna sui grandi schermi nel giorno dell’epifania, ma le notizie che circolano in questi giorni fanno riferimento più a questioni extracalcistiche che a questioni di tattica.

Il boom della variante Omicron ha colpito duramente tutte le nazioni, compresa l’Italia: anche il mondo del pallone e tutte le società hanno dovuto fare i conti con una serie di tamponi positivi, che stanno riducendo di giorno in giorno il numero di convocabili e di conseguenza le possibilità di poter scendere in campo.

L’Asl di Salerno ha già bloccato, prima della sosta, la trasferta della Salernitana ad Udine per il Covid. Il focolaio – a oggi in 9 i giocatori positivi – ha portato alla richiesta di rinvio per la sfida interna con il Venezia. Stessa sorte potrebbe toccare al Verona, impegnata a La Spezia ma con al momento 10 componenti del gruppo squadra in isolamento, e all’Udinese, dove il focolaio Covid conta sette calciatori.

Chi ha deciso di non interrompere il campionato e continuare con i rinvii è la Premier League, dove lo spettacolo non è mancato neanche durante le festività natalizie. Si è però creata, in questo modo, una classifica ‘parziale’ portando a seri grattacapi la lega per la risistemazione del calendario, già folto di impegni nazionali e internazionali.

In Olanda e in Belgio lo spettacolo continua in campo, ma non più sugli spalti, vista la decisione di disputare tutte le sfide a porte chiuse. In Italia con il nuovo decreto sullo sport la capienza ritorna ridotta al 50% e con mascherine FFP2 obbligatorie, così come in Spagna. Situazione differente in Inghilterra dove il distanziamento sociale sembra essere sconosciuto, così come le mascherine o proprio il Coronavirus, permettendo ai tifosi di vivere la partita vicini e magari anche abbracciati, non essendoci alcuna restrizione.

Per il momento il proseguo del campionato di Serie A non sembra essere a rischio. La ragione principale sarebbe la difficile riformazione di un nuovo calendario. Ma di certo la presenza di almeno un positivo per società – al di fuori della Lazio – non fa vivere tranquillamente la situazione, e a distanza di due anni in Lega si ripresenta l’incubo delle Asl e dei loro permessi che fanno tremare la competizione.

Matteo Mongiello

