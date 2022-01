Basket, nuovi rinvii per la Serie C Gold: appuntamenti rimandati per la New Fortitudo Isernia

La comunicazione del comitato regionale Fip Abruzzo

ISERNIA. Ulteriori rinvii per la Serie C Gold di Basket Abruzzo/Molise, campionato dove concorre anche la New Fortitudo Isernia. Con apposito comunicato il comitato regionale Fip Abruzzo ha infatti fatto sapere che, dato il persistere dell'attuale situazione sanitaria, si è reso necessario un ulteriore provvedimento in riferimento all'attività attualmente in programma:

Campionati Senior rinvio delle gare al 16 gennaio 2022;

Campionati Giovanili rinvio delle gare al 23 gennaio 2022.

Le date dei recuperi saranno stabilite dall'Ufficio Gare e comunicate tempestivamente alle società.

Qualora le società interessate, nei vari campionati, intendessero disputare gli incontri in programma, si consente questa facoltà in accordo tra le parti con tempestiva comunicazione.

Questa facoltà viene estesa a tutte le gare ancora da recuperare, precedenti alle disposizioni del gennaio 2022.

