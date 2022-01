Cus Molise, trittico terribile: sabato in casa della capolista

In serie A2, la formazione rossoblù comincia il 2022 a Viterbo, poi il recupero al Palaunimol con la Lazio e, pochi giorni dopo, la trasferta di Benevento. Sono le squadre più forti del campionato.

La pausa forzata non ferma il Cus Circolo la Nebbia che, salvo novità dovute a contagi che ora non ci sono, tornerà in campo sabato prossimo, dopo il rinvio della gara contro la Lazio.

Il 2022 parte con un trittico mozzafiato per i rossoblù. Sabato prossimo si viaggia alla volta di Viterbo per affrontare la capolista Active Network. La formazione di Marco Sanginario andrà a caccia di un risultato prestigioso per continuare a veleggiare nelle zone alte della classifica. Per i rossoblù comincerà un vero e proprio tour de force con tre partite in una settimana, tre scontri di livello assoluto contro Active, Lazio quarta della classe (con due gare da recuperare), si giocherà mercoledì 19 gennaio, e poi di nuovo fuori, a Benevento il 22 gennaio contro la seconda in classifica. Per i cussini tre partite da vivere con entusiasmo e con la possibilità di verificare ancora di più le ambizioni di crescita della società.

