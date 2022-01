Campestre di Vinchiaturo, la Free Runners Isernia sugli scudi

Michela Felicita prima nella gara dei 4 km cross. Buona la prova di Costa nei master

VINCHIATURO. Grande successo e grande partecipazione alla campestre di Vinchiaturo.

Si è svolta oggi, domenica 16 gennaio, al parco vede di Vinchiaturo la prima tappa del campionato regionale del circuito Cross Molise alla quale hanno partecipato un centinaio di atleti provenienti da tutto il territorio e appartenenti alle varie società dilettantistiche, di tutte le categorie, dagli esordienti ai master.

Una giornata emozionante che ha visto tanti ragazzi e ragazze alla loro prima competizione dell’anno 2022. Primissima gara per gli atleti del nuovo corso del settore giovanile dell’associazione sportiva Free Runners, con particolare menzione per le piccole e bravissime Valeria e Michela Felicita. Le due, dopo un riscaldamento tra chiacchiere e andature pre-gara, hanno affrontato con coraggio la loro prima campestre indossando la nuova maglia Free Runners Isernia, ben figurando con prestazioni oltre le aspettative. Assistite dal loro allenatore Teodoro Simone, si sono presentate ai nastri di partenza raccogliendo concentrazione e determinazione, senza tralasciare lo spirito del divertimento.

Nella gara dei più piccoli, Valeria Felicita - alla prima esperienza anche sulla distanza dei 1.500 metri campestre - è giunta al traguardo a un soffio dal podio, ma per lei grande soddisfazione vista ancora la giovanissima età: era la più piccola in gara nella categoria ragazze.

Mentre nella gara di categoria allieve, Michela Felicita ha dominato dal primo metro la gara dei 4km di cross, giungendo prima assoluta al traguardo e conquistando il podio più alto davanti agli occhi dei suoi sostenitori. Grande soddisfazione nel Team Free Runners Isernia, garanzie a queste giovani atlete e al loro spirito sportivo capace di emozionare tutti.

Come di consueto, a chiudere tutte le gare è stata la partenza dei Master, che ha visto per l’occasione i pionieri della Asd Free Runners Isernia gareggiare tra i top runners.

Giuseppe Olive, Armando Romano, Vincenzo Di Monaco e Antonio Costa hanno raccolto uno dei massimi punteggi validi per il titolo regionale assoluto e master di società, primi della provincia di Isernia dietro di pochi punti dalla Virtus, società organizzatrice della gara. Il titolo sarà assegnato nella seconda prova di cross, che si terrà a febbraio 2022.

Il miglior piazzamento master per Costa, a seguire Di Monaco, Olive e Romano.

La Asd Free Runners Isernia non è solo un'associazione sportiva, ma è qualcosa di più che giorno dopo giorno cresce e si ingrandisce. Molti pensano che l'atletica sia uno sport individuale ed è così, ma chi fa parte della Asd Free Runners Isernia è parte di una squadra composta da atleti, istruttori e genitori. La società è certa che questa sarà una grande stagione: non mancheranno gli appuntamenti sportivi né i momenti per festeggiare insieme.

