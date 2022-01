La legge di Tenkorang: stavolta è un gol che rilancia il Lupo

Il centrocampista entra dalla panchina e risolve di testa la gara salvezza con la Fidelis Andria. All’andata aveva segnato la rete della discordia e della rissa sfiorata. Grande prova di squadra, con un super Emmausso. Cudini può sorridere.

di Maurizio Cavaliere

Fidelis Andria 0

Campobasso 1

Reti: 78’ Tenkorang.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Saracco; Riggio (65’ Bonavolontà), Alcibiade, Monterisi; Ciotti, Risolo, Urso, Bortoletti (55’ Tulli), Carullo; Di Piazza (74’ Messina), Bubas (74’ Ortisi). Allenatore: Ciro Ginestra.

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion; Fabriani (70’ Sbardella), Menna, Dalmazzi (76’ Magri), Pace; Bontà (62’ Tenkorang), Candellori, Persia; Merkaj (76’ Rossetti), Emmausso, Liguori (62’ Di Francesco). Allenatore: Mirko Cudini.

Cudini lo aveva lasciato intendere: Michele Emmausso, che è stato vicino alla cessione ad almeno due squadre del Nord di serie C, sarebbe stato utilizzato e rilanciato nel suo Campobasso. Così, nello scontro salvezza con la Fidelis, in campo avverso, il tecnico lo schiera nell’undici titolare, in un tridente anomalo composto anche da Merkaj e Liguori, con Rossetti in panchina.

In porta viene confermato Zamarion, e poi ci sono Fabriani, Menna, Dalmazzi e Pace con centrocampo bello tosto: Bontà, Candellori e Persia.

Il campo deve emettere i suoi giudizi e il primo tempo rispecchia sostanzialmente lo 0-0 pre intervallo. Una occasione per parte, la prima è proprio di Emmausso, che ottimamente imbeccato da un lancio di Persia, si libera al tiro nella parte destra dell’area. E’ una sassata che si infilerebbe sotto la traversa se il portiere locale Saracco non si superasse con una prodigiosa deviazione. E’ un lampo dei lupi in mezzo a una buona partenza dell’Andria che, tuttavia, non è incisiva dalle parti di Zamarion. Il Campobasso avrebbe altre due o tre buone ripartenze su cui porre le basi per andare in vantaggio, ma la misura dell’ultimo passaggio non è mai all’altezza delle attese. Ne approfitta la Fdelis che, senza strafare, riesce a trovare la palla del potenziale 1-0: Di Piazza la... piazza, cioè trova lo spazio e disegna un sinistro a rientrare. Zamarion si tuffa vanamente, la palla lo supera e sembra gol, ma la faccia del palo sorride ai lupi e ricaccia la palla in campo.

Sospiro di sollievo per Cudini. Prima frazione senza acuti, dunque, solo un ammonito (Menna del Campobasso) e poco agonismo. Non sembra un’impresa impossibile quella dei rossoblù molisani, ma per il blitz servono i tiri in porta, invece Merkaj agisce piuttosto lontano dall’area avversaria, manovra bene e accelera il gioco, uno alla Morata. Se solo si sbloccasse, lui o un altro lupo del reparto avanzato. Il bomber Rossetti scalpita in panchina e stavolta sembra essere destinato a giocare uno scampolo di match.

Parte a ripresa. Non ci sono cambi, c’è invece ancora un Emmausso ispirato. Al quarto minuto il fantasista napoletano decide di farsi apprezzare su palla ferma. La sua bordata di destro dai 25 metri è bellissima e si stampa sulla traversa, a portiere battuto. Peccato. Il rammarico si trasformata in imprecazioni quando il portiere Saracco respinge da campione un altro calcio piazzato del redivivo Emmausso. Il numero uno dell’Andria toglie la palla dall’angolino destro dove la sfera era stata abilmente indirizzata.

Il Campobasso diventa padrone del campo. Piovono le imprecazioni pure quando l’arbitro non punisce con il rosso un fallo sul dinamico Merkaj lanciato dritto, da solo, verso la porta.

Cudini butta nella mischia Tenkorang e Di Francesco per Bontà e Liguori. Il lupo ci riprova ancora, dopo un calcio piazzato di Tullo su cui Zamarion respinge in tuffo. Tiene palla e imposta bene il lupo e conquista diversi calci d’angolo. E’ però l’Andria, che approfitta della momentanea inferiorità numerica del Campobasso (Dalmazzi è fuori per infortunio), a sfiorare il vantaggio con Messina che, solo a centro area, spara al volo alto sulla traversa. Due giri di lancetta e il Campobasso passa meritatamente in vantaggio: cross di Sbardella, subentrato a Fabriani, Tenkorang da dieci metri, tocca di test con precisione geometrica, palla nell’angolo gol ed esplosione di gioia per i tifosi rossoblù scesi in Puglia.

Per Tenkorang... Tenko cha cha cha, come cantano alcuni tifosi del lupo, è il quinto gol in campionato e un gol che fa arrabbiare la Fidelis, ma stavolta è una rabbia diversa rispetto al gol molto discusso dell’andata.

E’ infatti il gol che permette al Campobasso di tornare al successo dopo quello di Potenza sempre di misura, firmato Candellori. Le ambizioni di risalita della Fidelis Andria sono state annacquate per bene dai lupi e stasera la classifica è lì a testimoniare che la salvezza diretta è alla portata del Campobasso. E poi c’è la grande partita di Emmausso che è tornato in sé. Il numero dieci rossoblù è uno di quei giocatori che vanno ‘coccolati’ e sostenuti. Cudini potrebbe aver trovato in casa il giocatore che cercava. Il tempo lo dirà, le sensazioni sono comunque buone.

