I cussini vincono 19-0, troppo divario nel torneo under 19

Sfida impari, differenze eccessive in campo. Domani i ragazzi di Di Stefano a Benevento per il turno preliminare di Coppa Italia.

Troppa differenza in campo. C’è qualcosa che non va se una squadra di giovani batte l’altra 19-0. E’ successo nella prima di ritorno del campionato Under 19 di calcio a 5. Nei panni di implacabili giustizieri ci sono i cussini di Di Stefano. Dall’altra parte i Leoni dell’Acerra che, a dispetto del proprio nome, hanno mostrato il fianco più che i denti.

Il Cus ha fatto il suo dovere e, in attesa di giocare le prime due giornate, posticipate a causa della pandemia, ha schiantato il derelitto Acerra. Bene ha fatto coach Di Stefano a far ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione. Era questa l’occasione per farlo. Peccato solo che una partita di campionato debba finire 19-0. Il gruppo cussino è adesso proiettato alla sfida di domani a Benevento dove si gioca il turno preliminare di coppa Italia.

Questa la formazione vittoriosa del Cln Cus Molise: Muccini, Sabia, Garocchio, Spina, La Gioia, Trematerra, Lucas, Del Vecchio, Buonicore, Palladino, Palamaro, Fierro. E questi i marcatori: Palamaro, Lucas (3), Trematerra (3), Fierro (2), Buonicore (2), Sabia pt; Trematerra (2), Lucas (4), Garocchio st.

