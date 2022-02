Lupi in viaggio per Taranto. Emmausso (ex), ricordi quel gol?

In forza alla formazione ionica, il fantasista di Scampia realizzò in sforbiciata la sua prima rete tra i professionisti (qui nel video), poi la separazione non fu indolore. Intanto Cudini recupera Dalmazzi, oggi pomeriggio la partenza, allo Iacovone si gioca domani alle 18. Morale a mille.

di Maurizio Cavaliere

Una rondine non fa primavera, è vero, ma la vittoria di due giorni fa ad Andria fa morale e classifica per il Campobasso. La vigilia della nuova sfida di campionato, si gioca domani a Taranto ore 18, vede i lupi ricaricati da una domenica di lusso, perché oltre alla vittoria contro la Fidelis, la buona notizia è che delle ultime dieci in classifica ha vinto solo una squadra, appunto il Campobasso, in sei hanno perso, mentre Picerno, Latina e Messina hanno pareggiato. Impossibile chiedere di più.

Allo stadio Iacovone (l’indimenticato e compianto attaccante capracottese, simbolo del Taranto migliore di sempre), si riproporrà una classica dalla serie B in giù.

Cudini non potrà contare sul difensore Menna e sul centrocampista e capitano Bontà, entrambi appiedati per un turno dal giudice sporivo. Sono invece confortanti le notizie che riguardano l’altro difensore Dalmazzi che, nel secondo tempo della gara di domenica, si sarebbe fermato solo in via precauzionale. Un risentimento muscolare che non dovrebbe precludergli la possibilità di scendere in campo dall’inizio domani. Dalmazzi era rimasto ai box nelle ultime partite del girone di andata. La prudenza è importante, in questi casi. Fatto sta che da quando lui e Menna sono tornati a occupare le due caselle al centro della difesa il lupo non ha preso gol. Due partite non sono tante per esprimere un giudizio completo, ma ad avvalorare questa tesi ci sono anche le partite della prima fase del girone d’andata. I numeri dicono questo: senza di loro il Campobasso ha preso gol a vagonate, con loro la situazione è completamente diversa. Domani mancherà Menna, ma Kevin Magri (buona la sua prova ad Andria) che è rimasto in rossoblù, farà valere le sue qualità.

Poi c’è il discorso Emmausso, che pure ha la sua rilevanza. Il fantasista rossoblù ha giocato ad Andria la sua migliore partita in rossoblù. Calci piazzati a parte, il suo contributo alla manovra è stato decisivo per come ha velocizzato il gioco e spinto letteralmente i lupi verso la vittoria. Vederlo correre come un forsennato, insieme agli altri compagni, sotto la curva per festeggiare il match-winner Tenkorang, è stato bello e significativo. Cudini gli ha sempre chiesto continuità: in questo senso, giocare dall’inizio, è senz’altro preferibile. Ma possono bastare anche pochi minuti, come gli ultimi disputati nella gara contro la Juve Stabia, in cui era subentrato dalla panchina.

Sembrava si fosse un po’ perso il ragazzo di Scampia, ma il carattere non gli manca. Ha bisogno di sentirsi al centro del progetto, da buon numero 10 che si rispetti, perché quando sente l’appoggio di pubblico, compagni e, soprattutto, allenatore può fare cose e giocate fantastiche.

Per altro domani tornerà nello stadio dove ha esordito tra i professionisti. Ha giocato infatti nel Taranto (girato dal Genoa) nella stagione 2016/17. Sullo Ionio era arrivato dopo aver militato in Eccellenza con la Boys Caivanese. Con la maglia del Taranto anche il suo primo gol tra ‘pro’. Era il 19 marzo 2017, Michele aveva 19 anni. Subentrò a Potenza al minuto 57 nella gara con il Messina. Il Taranto perse 3-1 ma Emmausso strappo gli applausi anche al pubblico di casa quando, all’87esimo, realizzò il gol dell’1-2 con una spettacolare sforbiciata (video in alto). Alla fine 11 presenze e 2 gol con l’altra maglia rossoblù. Più o meno come oggi nei lupi (10 presenze 2 gol e altrettanti assist).

Avrà voglia di realizzare il gol dell’ex, domani. Non si divisero felicemente le due strade. Qualche tempo dopo Emmausso fu coinvolto in una polemica sui social, nell’occasione non fu dolce di sale con la società ionica. Aqua passata, ora il Campobasso ed Emmausso vogliono giocare al massimo e spingere sull’acceleratore, nella speranza di dare un’altra poderosa spallata alle rivali nella corsa-salvezza. Parlerà il campo, come sempre. Stamattina la squadra si è allenata al ‘Testa-Pietrangelo’ di Vinchiaturo, nel pomeriggio, tre giorni dopo, la nuova partenza per la Puglia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!