Massimi va al... massimo. Stasera prima volta con la Vecchia Signora

Il 33enne 'fischietto' di Mafalda arbitrerà stasera Juventus-Verona. Un grosso in bocca al lupo da tutto il Molise.

Quando arrivi in serie A e arbitri le grandi sei ormai un ‘fischietto’ di qualità eccellente. Luca Massimi da Mafalda, sezione arbitrale di Termoli, dirigerà per la prima volta la Juventus questa sera nella gara che dovrebbe segnare anche il debutto in bianconero del migliore acquisto, sulla carta, di tutto il mercato invernale europeo, ovvero Dusan Vlahovic.



Per Massimi è un altro passo verso la piena maturità arbitrale, a 33 anni. Quando ti tocca la Vecchia Signora hai addosso gli occhi di tutti, per via del clamore mediatico che c’è intorno alla più importante squadra del calcio italiano. Per un ragazzo che arriva da Mafalda, comunità trignina di poco più di mille abitanti, una soddisfazione che immaginiamo enorme, così come quella dei suoi compaesani e di tutti i molisani.

Massimi ha già alcune presenze nella massima serie. Quest’anno ha diretto in tutto undici partite, delle quali sei in serie A: Venezia-Fiorentina, Sassuolo-Empoli, Spezia-Bologna, Cagliari-Torino, Napoli-Spezia, Sampdoria-Torino. Questa sera la gara forse più difficile. In bocca al lupo.