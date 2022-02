Asd Isernia Mountain Adventures pedala tra natura e cultura

In preparazione della Mammut race, una delle tappe di Mtb più importanti della regione

ISERNIA. Domenica 6 febbraio, l’associazione Asd Isernia Mountain, capitanata dal presidente Christian Giura, per promuove il territorio e quella che sarà una delle tappe di Mtb più importanti della regione, denominata ‘Mammut race’, ha organizzato un raduno invitando gli esperti bikers del Molise, affinché potessero divertirsi sul tracciato disegnato dallo stesso presidente della Ima, veterano delle discipline fuoristradistiche, nonché punto di riferimento della Mtb della provincia Pentra.

Alle ore 9:30 presso lo stadio Le piane, dopo i preparativi dei circa 25 bikers, si è dato vita ad una vera pedalata escursionistica, su di un percorso di circa 28 km quasi totalmente sterrato, con 1150 metri di dislivello, per una durata di circa 2h30’ con salite impegnative e tratti tecnici che hanno esaltato le qualità dei bikers intervenuti. Ma il tempo trascorso in compagnia non è stato solo un modo per fare sport, ma, è stata l’occasione per far conoscere ai partecipanti la bellezza della riserva MAB, il fantastico borgo di Pesche (IS), le creste di Miranda (IS) e il territorio della provincia di Isernia e tanto altro ancora. L’occasione è stata gradita a tutti i partecipanti anche per scambiare informazioni tecniche per la disciplina Mtb confrontandosi sulla riqualificazione del territorio attraverso lo sport.

Al termine della bellissima mattinata, la Isernia Mountain Adventures ha organizzato un ottimo punto di ristoro per rifocillare il gruppo, con tanto di foto e sorrisi che hanno scaldato una domenica d’inverno.

