Cln Cus Molise: Lucas Henz Oechsler convocato con l’Italia under 19

L’atleta vestirà ancora la maglia azzurra per la doppia amichevole contro la Slovacchia

CAMPOBASSO. Lucas Henz Oechsler vestirà ancora la maglia azzurra. Il talento in forza al Circolo La Nebbia Cus Molise tornerà a Novarello per la seconda volta in pochissimo tempo. Il Commissario Tecnico della nazionale italiana under 19, Massimiliano Bellarte, lo ha convocato per la doppia amichevole prima del Main Round dell’Europeo di categoria che l’Italia giocherà in Turchia contro i padroni di casa, i Paesi Bassi e il Montenegro. Per Lucas e per il Circolo La Nebbia Cus Molise è l’ennesima grande soddisfazione in una stagione che resterà a lungo nel cuore e nella mente di società, staff, squadra e tifosi. Con la seconda chiamata, dopo quella avvenuta a novembre, il giocatore rossoblù avrà l’opportunità di mettersi ulteriormente in mostra nel doppio test match che l’Italia giocherà contro la Slovacchia. Si scenderà in campo mercoledì 16 febbraio alle 19,30 e il giorno seguente alle ore 18. Un appuntamento di grande rilevanza per il giocatore del Circolo La Nebbia Cus Molise che potrà così farsi apprezzare ulteriormente dallo staff tecnico azzurro e aggiungere ulteriore esperienza alla sua giovane carriera. Lucas, al primo anno in Italia, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama del futsal nazionale grazie ai consigli del tecnico Sanginario e al lavoro di tutta la società che quest’estate ha creduto in lui portandolo giovanissimo nel Belpaese. E l’atleta, con abnegazione, lavoro e sacrificio, sta ripagando la fiducia. Dieci gol in campionato e tanta qualità a disposizione del gruppo lo hanno portato alla ribalta. Sicuramente la seconda convocazione di Novarello rappresenta un altro passo importante nella crescita del giocatore e del ragazzo, deciso più che mai a fare strada in questo sport. Il raduno degli azzurri comincerà nel giorno di San Valentino con il rompete le righe previsto per la mattinata del 18 febbraio.

L’elenco dei convocati

Portieri: Dennis Berthod (Aosta 511), Lorenzo Manservigi (Meta Catania), Samuele Yaghoubian (Roma C5)

Giocatori di movimento: Roberto Carlos Del Mestre (Futsal Giorgione), Yamoul Fahd (L84), Simone De Felice (L84), Luca Michelacci (US Russi), Antonino Isgrò (Roma C5), Tommaso Ansaloni (Aposa Bologna), Nicolò Pieri (Aposa Bologna), Vincenzo Amirante (Napoli Futsal), Valerio Giulii Capponi (Lazio), Gabriel Pazetti (Sandro Abate), Davide Di Tata (History Roma 3Z), Massimo Mentasti (Lecco C5), Paolo Romagnoli (Tombesi Ortona), Francesco Vitale (Futsal Regalbuto), Lucas Henz Oeschler (CLN Cus Molise)

Staff – Tecnico Federale: Massimiliano Bellarte; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Luca Sabino Mangiatordi; Preparatore portieri: Luca Chiavaroli; Medico: Andrea Gattelli; Fisioterapista: Claudio Princiotta Spano

