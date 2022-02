Giro d’Italia a Isernia, ‘Biciscuola’ avvicina i bambini ai valori del ciclismo

Coinvolte le scuole primarie italiane: testimonial d’eccezione del progetto di Rcs Sport Marco Martinelli, star italiana di TikTok

MILANO. Un’unica grande passione: il ciclismo. È questo il filo conduttore di ‘Biciscuola’, il grande progetto di ‘edutainment’ di Rcs Sport giunto alla sua 21esima edizione. Obiettivo: sensibilizzare i più piccoli all’utilizzo della bicicletta per uno stile di vita sano, al fairplay sportivo, a un’alimentazione equilibrata, all’educazione stradale e alle regole della nuova mobilità sostenibile.

Un’iniziativa che coinvolge i bambini delle scuole primarie (6-10 anni) situate nelle località attraversate sia dal Giro d’Italia sia dalle Classiche di ciclismo organizzata tra marzo e settembre: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Il Giro di Sicilia, Milano-Torino, Gran Piemonte, Il Lombardia. Alle quali si aggiungono, da questa edizione 2022, anche gli istituti presenti nelle località di partenza del Giro-E. Anche le scuole isernine saranno coinvolte, visto il passaggio del Giro d’Italia in città previsto per il 15 maggio.

I numeri registrati sono da record: a oggi coinvolti oltre un milione e 600 mila ragazzi. L’edizione 2021, in particolare, ha visto la partecipazione di 200 istituti scolastici, 4.400 insegnanti e 60 mila bambini (+20% rispetto al 2019). Ben 40 i momenti di premiazione online, e 1.900 gli studenti premiati (+14,3% rispetto all’anno precedente).

Altra novità di quest’anno è il coinvolgimento di Marco Martinelli, divulgatore scientifico e ricercatore affiliato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Un volto noto sui social. A lui, in particolare, RCS Sport ha affidato la realizzazione di video-tutorial di Biciscuola e la produzione di una serie di brevi filmati dedicati, che Martinelli diffonderà anche sul suo profilo oltre che su quelli del Giro d’Italia.

Agli alunni della classe partecipante al Biciscuola sarà chiesto di realizzare degli elaborati creativi su uno dei seguenti argomenti: bicicletta / educazione stradale / educazione ambientale. In ogni città di tappa (partenze e arrivi) verrà premiata la classe che avrà realizzato il miglior elaborato, parteciperà ad attività ludico-creative e sarà premiata sul palco della manifestazione. Un’esperienza entusiasmante per vivere da vicino l’atmosfera di alcuni degli eventi sportivi più belli al mondo. Se la situazione pandemica lo permetterà. Durante le corse di primavera, in programma a marzo, le premiazioni si svolgeranno in remoto, sulla piattaforma zoom. Ci auguriamo che a maggio, per il Giro d’Italia e il GiroE, la situazione migliori, al fine di riuscire a coinvolgere in presenza le classi vincitrici del grande progetto Biciscuola 2022.

