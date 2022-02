Silvia Furlani da Isernia a Venafro per combattere la sclerosi

L’atleta paralimpica, simbolo della lotta contro le malattie, ha partecipato domenica alla mezza maratona. La presidente Cip Molise Donatella Perrella: “Esempio di vita e coraggio”.

Abituata alle Maratone di New York, dove per ben due volte ha portato a termine il percorso, alle Maratone in solitaria nel deserto e a tante partecipazioni in giro per l’Italia, questa volta Silvia Furlani ha scelto il Molise per dar voce al suo messaggio. E si è dedicata con energia e passione alla prima mezza maratona “Provincia di Isernia-Città di Venafro”.



Venerdì è partita da Udine alla volta di Isernia e domenica, quando il sole iniziava a fare capolino, ha iniziato la sua corsa. Ad accompagnarla il Delegato Fispes Molise, Ivana Dipilla che, dalle 6, ha corso con Silvia per applaudirla, insieme ai tanti presenti, all’arrivo. “Correte tutti su Youtube a sentire la storia di Silvia!” dice lo speaker della manifestazione. “Si” rincara il Presidente Cip Donatella Perrella “quella di Silvia è una vita esemplare: una donna che non si piega ma si impegna per raggiungere sempre i suoi obiettivi nonostante la malattia (la sclerosi multipla) cerchi di limitarla. Averla qui in Molise deve rappresentare un monito per chi si avvicina allo sport: l’attività fisica è uno strumento di crescita personale al quale nessuno dovrebbe rinunciare. Vorrei ringraziare tutti - prosegue Donatella Perrella - in primis Silvia, esempio di vita e coraggio. Un sentito plauso, inoltre, ad Ivana che la ha supportata durante tutto il tragitto. Infine, i miei ringraziamenti giungano agli organizzatori, la Nuova Atletica Isernia e la Asd Atletica Venafro”.

