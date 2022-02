Premasunac operata, il Molise la incoraggia: “Forza Nina”

L’infortunio di ieri sera alla caviglia si è rivelato piuttosto serio, stagione finita per la forte cestista croata. Oggi a Isola del Liri l’intervento chirurgico.

Il suo infortunio, avvenuto nel terzo quarto della gara tra Magnolia Campobasso e San Martino di Lupari, ha prima tenuto tutti col fiato sospeso, poi, di fatto, spianato la strada al successo ospite al Palazzetto di Selvapiana. Nina Premasunac, 29enne ala croata della formazione rossoblù, è stata operata oggi in una clinica di Isola del Liri. Il problema alla caviglia è apparso subito serio ed è stato necessario un intervento chirurgico. Tempi di recupero piuttosto lunghi, la stagione per lei sarebbe finita. Oggi sono stati numerosissimi i messaggi di incoraggiamento inviati alla forte atleta dei Balcani, tra gli altri quello del direttore generale della società Rossella Ferro.

E’ una tegola pesante per la Magnolia che ieri ha recuperato parzialmente Reshanda Gray, ma purtroppo ha sùbito perso un altro petalo. L’infortunio di Nina Premasunac (nel video in alto il momento subito dopo l’infortunio, mentre spettatori e compagne la sostengono con applausi e cori), arriva in una fase delicata della stagione regolare. Detto del rinvio della gara con Venezia tra una settimana (lagunari impegnati in Eurolega), bisogna preparare il match con Ragusa (in casa il 27 febbraio) e quelli a stretto giro con Sesto San Giovanni e Schio, rispettivamente il 3 e 5 marzo. Sarà un tour de force niente male, senza Nina Premasunac cui va il nostro grande in bocca al lupo per una prontissima guarigione.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!