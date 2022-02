Weekend da favola per il Cus Molise: vince fuori anche l’under 19

I ragazzi di D Stefano si impongono di misura a Salerno e consolidano la quarta posizione in classifica.

ALMA SALERNO 3

CLN CUS MOLISE 4

(2-2)

Alma Salerno: Nittoli, Amato, Enrico, Teruya, De Riggi, Galotta, Guariglia, Berlen, Romano, De Campos, Marino, Landolfo.

Cln Cus Molise: Oliveira, Sabia, Garocchio, Spina, La Gioia, Picciano, Lucas, Brunale, Buonicore, Palamaro, Trematerra, Del Vecchio. All. Di Stefano.

Arbitro: Vallecaro di Salerno. Cronometrista: Russo di Nocera Inferiore.

Marcatori: Buonicore, Picciano, Lucas, Sabia, De Campos (2), Romano.

Weekend da applausi per il Cus Molise. Non solo l’imprevista e importante vittoria della prima squadra a Pomezia. Ha vinto (ieri) anche la formazione under 19. I ragazzi di Antonio Di Stefano strappano i tre punti sul campo dell’Alma Salerno e consolidando la quarta posizione andando ad insidiare il Napoli, attualmente terzo.

I rossoblù erano andati sotto di due reti in un avvio da dimenticare ma sono stati capaci di reagire prontamente.

Infatti sullo 0-2 i cussini cominciano a gioco bene e a creare occasioni e prima del riposo riequilibrano il confronto con Buonicore e Picciano.

Nella ripresa si accende Lucas che con un gran tiro sotto al sette porta avanti i suoi. La gara si mantiene sui binari dell’equilibrio, l’Alma non molla e trova il nuovo pari. Sul 3-3 vengono fuori ancora una volta la grinta e la qualità del Cln Cus Molise. E’ riportare avanti il Cus con una grande azione personale. Nel finale ci sono occasioni per i locali sulle quali il portiere Oliveira non si fa sorprendere.

Domenica ad Eboli c’è un altro scontro importante per i molisani. “Sono arrivati tre punti pesanti – spiega mister Di Stefano al termine del match – complimenti ai ragazzi per come sono riusciti a gestire i momenti di difficoltà di un confronto non facile. Abbiamo consolidato il quarto posto, ora andremo ad Eboli per allungare la serie positiva”.