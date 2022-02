Un super Lupo sbanca Bari: 3-2 con la capolista, Liguori show firma una tripletta

Delirio per i 600 tifosi in trasferta, che dedicano la vittoria a Big Gino Di Bartolomeo. IL VIDEO DELLA FESTA IN CITTÀ

BARI. Impresa del Campobasso che firma una vittoria storica al San Nicola di Bari, contro la capolista del girone C: 3-2 con una tripletta del subentrato Liguori, autore di una prestazione superba che permette al Lupo di sognare la salvezza continuando a lottare punto su punto.

I circa 600 tifosi in trasferta dedicano la vittoria a Big Gino Di Bartolomeo, con cori e striscioni in memoria dell’amato ex sindaco del capoluogo, che del Lupo era il primo tifoso.

La partita inizia con i padroni di casa che godono del favore del pronostico, ma il Campobasso non si lascia intimorire: prima occasione per Rossetti che sfiora il palo, poi il Bari reagisce e prova a impensierire il portiere rossoblù Raccichini al 9’, ma senza esito. Al 17’ l’episodio che segnerà la svolta della partita: si infortuna Emmausso e mister Cudini inserisce Liguori, che cinque minuti segna il goal del vantaggio dalla fascia destra, trovando l'incrocio dei pali con un tiro-cross a giro.

Poco dopo la capolista si fa minacciosa, ma il Lupo si salva grazie a una deviazione di capitan Bontà sul tiro di Scavone he finisce sul palo. Il Campobasso reagisce subito e fa la partita, con Rossetti ispirato che calcia, ma il portiere adrone di casa blocca.

Si va negli spogliatoi con gli ospiti in meritato vantaggio e, alla ripresa, la musica non cambia: un difensore dei pugliesi sbaglia il passaggio per la difesa, Liguori ne approfitta e dribbla l’estremo difensore Frattali, depositando in rete il 2-0 con i tifosi rossoblù che impazziscono sugli spalti.

Il Bari è frastornato e prova a reagire confusamente: al 62’ Raccichini devia con i pugni una forte conclusione di D’Errico su punizione, ma è ancora il Campobasso, con un Liguori scatenato, a siglare addirittura il 3-0 su assist di Tenkorang gelando il San Nicola.

A questo punto la reazione dei pugliesi si fa rabbiosa: prima accorciano le distanze al 73’ su autorete di Dalmazzi, che spinge in porta un cross di Citro, poi sei minuti dopo vanno sul 3-2 che riaccende le speranze grazie al solito D’Errico. Gli ultimi minuti vedono occasioni da una parte e dall’altra con i portieri chiamati agli straordinari. I Lupi stringono i denti, soffrono e portano a casa una vittoria incredibile dopo un’autentica battaglia. In città, nel pub Zasso, dove i tifosi si radunano per assistere al match, è festa grande al fischio finale: una giornata che nessuno, in Molise, tra gli amanti del calcio, potrà dimenticare.

IL VIDEO DELLA FESTA IN CITTÀ

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!