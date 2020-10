Prestiti di liquidità alle imprese: ancora poche settimane di tempo per ottenerli

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Ancora 2 mesi e mezzo per fare la richiesta del finanziamento bancario garantito al 100% dallo Stato con tasso fisso d’interesse pari allo 0,60% e durata FINO A 120 MESI relativo al 25% del fatturato aziendale 2018 o 2019. Per i primi 24 mesi si paga solo la quota interessi calcolata sul finanziamento richiesto al tasso fisso di interesse dello 0,60%.Per le aziende che hanno fatturati superiori a 100.000 Euro ed esigenze maggiori di 30.000 euro (sempre nell’ambito del 25% del Fatturato 2019 o 2018), è possibile ottenere prestiti garantiti al 90% dallo Stato con tasso fisso pari al 3,10% e durata fino a 6 anni . Per i primi 12 mesi si paga solo la quota interessi calcolata sul finanziamento richiesto al tasso fisso del 3,10%.Poche le aziende molisane che hanno beneficiato di queste interessanti opportunità perché tutte le banche, sia locali che grandi gruppi nazionali, sono in grosse difficoltà operative causa Covid e non sono in grado di assicurare delibere veloci e i tempi medi di attesa sono tra i 60 e i 90 giorni. Pochissime sono state le aziende molisane che hanno ottenuto i prestiti oltre 30.000 garantiti al 90% dallo Stato . Chi ha ottenuto, nel Molise i finanziamenti fino a 30.000 e garantiti al 100% dallo Stato sono state quelle aziende già conosciute dalle loro banche.

La novità assoluta rappresentata dal Cofidi Progetto Italia di Lucania Fidi, convenzionato con l’associazione Confimprese Italia Molise, consiste nel riuscire a far finanziare le imprese richiedenti entro e non oltre 20 giorni dall’inoltro di tutta la documentazione richiesta grazie alla convenzione che il Cofidi ha stipulato con Artigiancassa e gruppo BNL Paribas.

Cofidi Progetto Italia di Lucania Fidi è un consorzio Fidi ex art. 112 convenzionato con il MI.S.E e Fondi Di Garanzia PMI MCC ed è tra i primi confidi nazionali a poter effettuare operazioni autorizzate per il rilascio di garanzie pubbliche con certificazione rilasciata dal Ministero delle Sviluppo Economico.

Sono finanziabili sia le PMI - Piccole e Medie imprese - che le grandi imprese che operano nei settori industria, artigianato, servizi, turismo, agricoltura, attività professionali.

Esempi di finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato fino al massimo di 30.000 euro

Importo finanziato Tasso fisso di Interesse Importo unitario delle prime 24 rate Importo unitario dalla 25° rata alla 120° rata Totale interessi da pagare 10.000 0,60% 5 euro mensili 106,71 euro mensili 364,42 30.000 0,60% 15 euro mensili 320,14 euro mensili 1.093,26

Esempi di finanziamenti garantiti al 90% dallo Stato oltre 30.000 euro

Importo finanziato Tasso fisso di Interesse Importo unitario delle prime 12 rate Importo unitario dalla 13° rata alla 72° rata Totale interessi da pagare 35.000 3,10% 90,42 euro mensili 630.46 euro mensili 3.912,64 50.000 3,10% 129,17 euro mensili 900,66 euro mensili 5.589.49 100.000 3,10% 258,33 euro mensili 1.801,32 euro mensili 11.178,98

