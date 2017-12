isNews augura un buon 2018 a tutti i lettori

Nel 2017 per la nostra testata 3 milioni 237.522 visualizzazioni di pagina: e puntiamo a fare sempre meglio con l'aiuto di chi continuerà a seguirci

Cari lettori,

con grande affetto desidero augurare un sereno 2018 a tutti voi, vicini o lontani che siate, con i più vivi ringraziamenti per il sostegno quotidiano dimostrato alla nostra testata. A poche ore dalla fine del 2017, possiamo affermare con orgoglio che grazie a tutti voi, in un solo anno, isNews ha fatto registrare qualcosa come 3 milioni 237.522 visualizzazioni di pagina (Fonte: Google Analytics). Numeri che ci rendono fieri più che mai, che fanno ben sperare e in base ai quali ci impegniamo, fin dai primi giorni del nuovo anno, a fare sempre meglio con l'aiuto di chi continuerà a seguirci con costanza.

Il 2018, per il Molise e non solo, promette di essere un anno importante, visti anche i delicati appuntamenti elettorali in programma: continueremo a occuparci di politica, attualità, cronaca, cultura, sport e di tutto ciò che è di interesse per la nostra regione con la dedizione, l'umiltà e - per forza di cose - la professionalità di sempre. Con un occhio di riguardo per chi soffre, per i più deboli, per chi non ha voce: per tutti loro, soprattutto per loro, vogliamo fare noi da megafono, se ci sarà consentito.

Un grazie di cuore, consentitemi, intendo rivolgerlo all'editore e all'amico, Michele Antenucci, che col suo lavoro 'oscuro', da dietro le quinte, garantisce alla nostra testata l'affidabilità e le performance informatiche migliori che si possano offrire; a tutti i miei collaboratori - in particolare ad Alessandra Decini, Deborah Di Vincenzo, Carmen Sepede, Pino Manocchio, Daniele Petrecca, Camillo Pizzi, Pierpaolo Amodei - per la qualità del lavoro di ricerca, verifica e approfondimento delle notizie - e infine, ancora una volta, a voi che non ci fate mai mancare il vostro contributo, anche critico, che impreziosisce e fa crescere il nostro, anzi il vostro giornale.

Auguri di buon anno: con la speranza - e con un pizzico di presunzione - che per tutti noi il meglio debba ancora venire.

Pasquale Bartolomeo

Direttore isNews