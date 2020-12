Buon Natale dalla redazione di isNews

Un Natale diverso, insolito. Ma che permette a ognuno di noi di riscoprire l'essenziale: gli affetti più intimi, l'importanza della salute, la vicinanza - anche virtuale - a chi da solo non ce la fa. E qui la tecnologia è più che mai d’aiuto.

È un Natale, questo, fatto di sacrifici, di prudenza, di responsabilità, di serietà: la vita sociale non è più la stessa da tempo e dobbiamo ancora tenere duro. Ma il traguardo potrebbe non essere così lontano: crediamo nella scienza e confidiamo che il vaccino funzioni e sia davvero a disposizione di tutti, all’insegna del bene comune.

isNews in questo periodo comunque speciale continua a essere, come è sempre stata, vicina a voi e alle vostre storie quotidiane con i suoi aggiornamenti costanti. A Natale o Capodanno: ci siamo e ci saremo. Saremo con i lavoratori e con chi un lavoro ormai non ce l’ha più. Con gli studenti rimasti troppo a lungo senza una scuola. Con i commercianti che hanno chiuso e con quelli, più fortunati, che la saracinesca non hanno dovuto abbassarla mai. Con i bambini, che sono la vera gioia del Natale. Con gli anziani, i nostri nonni: troppi ne abbiamo persi in questo periodo buio e non dobbiamo più permetterlo. Con i disabili, con gli infermi: categorie da proteggere sempre e comunque, non solo dal Covid. Con chi ha perso qualcuno troppo presto e, oggi che è Natale, ne avrebbe bisogno più che mai.

Saremo accanto ai lettori, i nostri unici padroni: le loro critiche intelligenti ci hanno spesso aiutato a crescere e migliorarci e per questo li ringraziamo. Come ringraziamo anche chi ci riempie spesso di belle parole: il nostro è un lavoro difficile e i complimenti autentici e disinteressati fanno sempre piacere, sono linfa a dare il massimo ogni giorno.

A tutti voi, gli auguri di buon Natale. Col cuore.

Pasquale Bartolomeo

Direttore isNews