Meteo in Molise, tempo variabile e temperature in aumento

L’ultima perturbazione a carattere freddo che ha interessato in questi giorni L’Italia, si allontanerà in maniera definitiva verso est e andrà a favorire una lenta ripresa delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Come mostrato dalla cartina, a partire da mercoledì un promontorio di alta pressione d’origine nord-africano interesserà marginalmente il centro-sud portando ad un repentino aumento delle temperature con valori che localmente supereranno i 18°C. In dettaglio:

Mercoledi 28

Al mattino foschie nelle aree interne in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Sereno nel corso della giornata con temperature in aumento nel valori diurni e in lieve diminuzione in quelli notturni. Comprese tra 10-14°C. Venti deboli

Giovedi 29

Nuvolosità in avanzamento da ovest verso est, venti moderati in rinforzo dai quadranti occidentali. Sereno nelle aree orientali e costiere della regione con temperature in ulteriore aumento con punte di 18-20°C

Venerdi 30

Giornata simile alla precedente, temperature tra 19-21°C nelle aree orientali e costiere della regione. Stazionarie altrove. Peggiora dalla serata con possibilità di piovaschi sui settori nord-occidentali della regione. Venti moderati.

Nel corso del prossimo aggiornamento vedremo la tendenza completa per il giorno di pasqua e pasquetta. Restate connessi.

