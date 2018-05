Meteo, avvio di maggio all’insegna del maltempo

Una profonda depressione ha cambiato le condizioni meteo che rimarranno cattive per qualche giorno. L’aggiornamento di meteoisernia.net

Cambiamento del tempo causato da una nuova perturbazione tirrenica e possibili temporali non risparmieranno, nelle prossime ore, il Molise. In arrivo aria più fresca che farà abbassare le temperature di diversi gradi, specie nei luoghi interessati dai rovesci. Questa fase durerà più giorni, raggiungendo l'acme nella giornata di giovedì 3 e venerdì 4 maggio.

I venti saranno in rinforzo ed a rotazione ciclonica. Forti raffiche a largo delle aree costiere e moto ondoso del mare in aumento.

Gli ultimi aggiornamenti delle previsioni del tempo mostrano il perdurare di una certa instabilità anche nel prossimo week end, trascorso il quale, il rischio di temporali dovrebbe gradualmente ridursi.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063