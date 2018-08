Meteo da bollino rosso, poi temporali al centro sud

Vicini alla fase acuta del caldo africano. E' atteso però un timido cambio della circolazione atmosferica. L’aggiornamento a cura di meteoisernia.net



Temperature ed umidità elevati sono le parole chiave meteo di questi giorni. Seppure le nostre regioni hanno risentito di questa fase in maniera un po' attenuata, altrove e sui versanti tirrenici, il caldo si sta facendo sentire davvero fastidioso. Massime molto elevate su Pianura Padana, Valle dell’Adige, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, generalmente elevate sul resto del territorio nazionale, con punte molto elevate su zone interne della Sicilia e settori ionici peninsulari.

Ultimi giorni da bollino rosso anche nel Sannio. Campobasso è segnalata tra le città più calde da tenere sotto controllo ancora oggi e domani, giovedì 2 agosto.

Da venerdì attendiamo un leggero cambio di rotta. Alcune deboli infiltrazioni fresche in quota potrebbero far aumentare le possibilità di temporali anche forti sulle aree del centro sud Penisola, Sannio compreso, relativamente alle ore centrali della giornata ed alle aree interne. Maltempo anche in area ionica. Seppure gli indici di temperatura teorica non sono previsti in grande variazione, l'arrivo dei fenomeni produrrà sicuramente un parziale refrigerio smorzando il sol leone di queste ore.

