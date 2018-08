Meteo in Molise: ancora caldo con temporali. Le previsioni per Ferragosto

Tiene meglio l'anticiclone al centro sud, persiste l’afa. Gli aggiornamenti a cura di meteoisernia.net



CAMPOBASSO/ISERNIA. Le prime proiezioni di alcuni modelli di previsione pubblicate giorni fa sembra abbiano mantenuto le promesse: tempo tendenzialmente caldo, afoso e con prevalenza di sole fino a Ferragosto. In due parole: piena estate.

Prosegue dunque l'alternanza tra giornate meno nuvolose e giornate più instabili, in cui nubi imponenti la fanno da padrona portando piogge estese e temporali, localmente forti. Questo rischio dovrebbe persistere ancora soprattutto oggi venerdì e per il week end, seppure in modo attenuato. Ad essere interessate come sempre, le zone interne con bassa probabilità di coinvolgimento delle aree costiere in particolar modo nel fine settimana.

La settimana del ferragosto dovrebbe gettare le basi per una netta diversificazione delle condizioni del tempo tra nord del Paese e centro sud. Un impulso atlantico sarà infatti alle porte già all'inizio di questo periodo. Il caldo sarà predominante ma con il trascorrere dei giorni, avvicinandosi proprio al ferragosto, l'onda meteo refrigerante dovrebbe scendere da nord a sud, interessandoci più da vicino.

Dai dati al momento disponibili potremmo dunque riassumere questa configurazione: Venerdì 10 maggiormente instabile con temporali, week end migliora con instabilità in leggera attenuazione. Da lunedì inizio cambio di rotta a partire dal nord Italia e poi martedì 14 e mercoledì 15 maggiore interessamento delle nostre regioni con ventilazione occidentale, abbassamento delle temperature e quindi smorzata del caldo afoso. Sulla costa, venti di direzione e velocità variabili nel corso delle giornate. Mari poco mossi con locali rinforzi del moto ondoso.

