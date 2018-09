La bella stagione si prolunga: tempo buono nel weekend, l’autunno può aspettare

Persistono campi anticiclonici che regaleranno ancora meteo estivo. Le previsioni di meteoisernia.net

L'autunno può aspettare. Ancora non si intravedono infatti chiari segni di cambiamento che ci portano verso una evoluzione più consona al periodo. Il meteo sulle nostre regioni dovrebbe mantenersi ancora buono per il weekend e per buona parte della prossima settimana. Campi anticiclonici robusti e persistenti interesseranno l'Europa meridionale portando temperature molto gradevoli anche in Molise e nell'area sannitica.

In presenza di valori termici un po’ oltre la media, non mancheranno occasioni per nuvoloni associati a locali precipitazioni e temporali, più probabili nelle aree interne in prossimità dei rilievi, dunque Molise occidentale, Matese, alto Sangro, alto Molise. Picchi più elevati di caldo potranno essere avvertiti nelle pianure del Venafrano e sul basso Molise orientale. Tempo estivo anche sulla costa, con venti deboli settentrionali e moto ondoso poco significativo.

Come anticipato, tale configurazione potrebbe persistere per più giorni. Timidi segnali instabili, ad oggi, sono visibili sulle carte delle previsioni solamente verso metà della prossima settimana, quando, allo stato dei dati a disposizione, una depressione in area Egea potrebbe influenzarci più da vicino, tuttavia rimandiamo queste conferme ai prossimi aggiornamenti.

