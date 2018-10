Meteo in Molise, piovaschi in attenuazione e temperature autunnali

Le previsioni della seconda settimana di Ottobre a cura di meteoisernia.net

L'autunno prosegue senza scossoni con temperature nella media. Manca al momento un campo anticiclonico robusto in grado di mantenere i cieli sereni a lungo, infatti il Mediterraneo potrebbe ancora essere teatro di passaggio di perturbazioni autunnali e piovose soprattutto al nord della Penisola.

Le nostre regioni, invece, dovrebbero attraversare una fase di relativa calma improntata ad una certa variabilità con nubi di passaggio e qualche piovasco ma in attenuazione.

Tendenzialmente il meteo dovrebbe migliorare con il passare dei giorni di questa seconda settimana di ottobre. I modelli matematici di previsione ad oggi ci dicono che non ci sono significative anomalie termiche, pertanto ci attendiamo valori in linea con la temperatura del periodo, o al più leggermente al di sopra.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale