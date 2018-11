Meteo nel Sannio: nuovo peggioramento con piogge diffuse

L'aria fredda lascia spazio a correnti più miti e umide. L’aggiornamento a cura di meteoisernia.net



ISERNIA/CAMPOBASSO. Il breve assaggio d'inverno sta trascorrendo via, cedendo il testimone a una nuova perturbazione occidentale che, da un lato, favorirà un sensibile rialzo termico sulle nostre regioni, dall'altro porterà nuove piogge, ventilazione in rinforzo e mari mossi.

Il cambiamento del tempo è già in atto e piogge molto deboli ci stanno interessando già da queste ore su alcune aree del Molise sud Occidentale. Il nuovo peggioramento entrerà in scena progressivamente con trascorrere del tempo, con piogge a tratti insistenti, con accumuli moderati, accompagnate da una tendenza del tempo a divenire variabile su gran parte del Sannio: Molise, Abruzzo e Campania. Essendo la perturbazione di provenienza occidentale, tutti i versanti tirrenici saranno maggiormente interessati. Qualche spazio soleggiato più ampio sul lato adriatico.

La tendenza del meteo è per l'arrivo di una fase migliore e maggiormente stabile ma solo a partire da dopodomani mercoledì 21 novembre 2018.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale