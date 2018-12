Meteo, in Molise torna il bel tempo: sole fino a Natale

Le previsioni deli esperti di meteoisernia.net per i prossimi giorni

CAMPOBASSO/ ISERNIA. L'ultima perturbazione nevosa appena transitata sull'Italia, ci sta rapidamente lasciando. Scivolando verso l'Egeo, essa si esaurirà proprio verso l'area della Turchia. Da oggi la nostra Penisola vedrà un generale miglioramento al centro ed al sud. Maltempo relegato solamente al settentrione che subirà a breve un nuovo impulso atlantico.

Le deboli nevicate che hanno interessato Molise, Alto Sangro e Campania settentrionale, arrivando sino al Fortore, con ogni probabilità non si ripeteranno almeno sino alla giornata della Natività. Coloro che speravano in un "bianco Natale" dalle nostre parti, potrebbero rimanere, dunque, bocca asciutta.

I modelli di previsione ad oggi sembrano confermare l'arrivo di una fase di tempo stabile con predominio dell'Anticiclone che dovrebbe estendere un ampio promontorio proprio sul Mediterraneo. I valori termici dovrebbero mantenersi ancora freschi per questa settimana, poi, volendosi spingere cautamente oltre, potremmo attenderci una tendenza verso il rialzo a partire dal week end.

Nulla di particolare da segnalare quindi nelle prossime 48, 72 ore. Fino alle porte del Week end, che ci porterà verso il Santo Natale il sole potrebbe essere protagonista. Locali banchi di nebbia al primo mattino e gelate diffuse nelle valli, saranno probabilmente gli unici elementi di disturbo e comunque tipici di questo tipo di configurazione meteorologica.

Cosa accadrà dopo Natale è ancora molto presto per dirlo. Alcuni calcoli propendono ad oggi per un impulso freddo e perturbato in arrivo proprio dopo la Natività, che dovrebbe coinvolgere ancora una volta maggiormente le regioni del centro nord Italia, portando nevicate in Appennino. Nulla da aggiungere sul meteo di Capodanno 2019, se non la necessità di attendere ancora molte ore per sciogliere la prognosi.

