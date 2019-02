Meteo in Molise: weekend gelido e vento forte

Un fine settimana decisamente freddo quello che ci stiamo apprestando a vivere. Le previsioni a cura di meteoisernia.net

METEO. L'esteso e robusto campo di alta pressione che stà interessando gran-parte degli stati Europei tenderà a spostarsi verso gli stati Scandinavi favorendo la discesa di una massa d'aria artica molto fredda.

L'irruzione risulterà particolarmente incisiva poiché le temperature scenderanno di parecchi gradi a partire dai valori particolarmente miti registrati in questi giorni. L’aria fredda scenderà velocemente verso sud fin sulle nostre regioni centro-meridionali, il tutto, infatti, si evolverà in poche ore. Le precipitazioni risulteranno perlopiù sparse e a carattere di rovescio, con maggiore probabilità sulle zone del Molise centro-orientale e del Matese. I fiocchi di neve sono previsti fino a quote particolarmente basse a causa di isoterme comprese tra i -9°C e i -11°C a circa 1500 metri di quota.

L’aspetto predominate sarà rappresentato sicuramente dal vento che a partire dalla serata di venerdì e in particolare in quella di sabato ruoterà dai quadranti nord-orientali con raffiche che potrebbero raggiungere anche i 100kmh e che accentueranno ancor di più la sensazione di freddo sul nostro corpo. Quindi vi invitiamo a prestare particolarmente attenzione.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale