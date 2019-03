Primavera capricciosa in Molise: atteso un nuovo crollo termico

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di www.meteoisernia.net

CAMPOBASSO/ ISERNIA. Il meteo sta per cambiare nuovamente. Dopo un week end dal sapore davvero primaverile, ecco alle porte un’altra svolta negativa, termicamente parlando. In una dinamica più volte riproposta nella scorsa stagione, anche questa volta il cambio del tempo vuole seguire una direttrice nord atlantica con interessamento in particolare del settore medio adriatico, nostre regioni comprese.

Infatti, l’alta pressione farà nuovamente un balzo verso il nord europeo, portando i suoi massimi in area britannica. Ciò favorirà la discesa di aria relativamente fresca ancora una volta verso le nostre regioni adriatiche. Il crollo delle temperature dovrebbe essere avvertito anche nel Sannio, dove, c’è qualche possibilità di nevischio in alta montagna a partire da martedì.

Anche questa volta, il nuovo “schiaffo” invernale potrebbe esordire con qualche fenomeno localmente più forte, essendo marcato il contrasto tra le masse d’aria in gioco: la più calda presente, e la più fresca che irromperà a breve. Questa nuova fase dovrebbe comunque durare poco sotto il profilo precipitativo, ma potrebbe lasciare un po’ di fresco per parte della settimana, verso la cui fine, il meteo potrebbe nuovamente volgere al bello e prevalentemente soleggiato.

