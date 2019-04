Molise, meteo del weekend: domenica delle Palme incerta

Insiste ancora frequente instabilità con piogge e locali temporali. Le previsioni a cura di meteoisernia.net

METEO. Pur non essendo interessati da una vera e propria profonda perturbazione, come abituati ad assistere nella maggior parte dei casi, la vasta area caratterizzata da un regime barico "lacunoso" e che ci sta interessando da diversi giorni, dovrebbe essere al giro di boa.

Data la forte dinamicità atmosferica, il condizionale è d'obbligo. Ciò che appare chiaro con buona probabilità, è che questa fase di maltempo non andrà via se non lasciandoci ancora un meteo diffusamente instabile ancora per tutto il week end. Dunque una domenica delle palme purtroppo altamente instabile e compromessa da nuvoloni e locali acquazzoni specie nelle ore centrali della giornata.

Abbiamo assistito a ripetute deboli spolverate di neve in montagna. Tale probabilità persiste anche in futuro, finché questa instabilità avrà ancora energia.

I principali modelli di calcolo delineano un miglioramento del tempo a partire dall'inizio della prossima settimana. Dopo un lunedì ancora incerto, da martedì in poi questa grande area instabile che ha investito buona parte del Mediterraneo dovrebbe cedere il passo ad un promontorio di alta pressione che dovrebbe portare un deciso miglioramento del tempo anche nel Sannio con un ridimensionamento delle temperature, che, dalle attuali autunnali, saliranno da noi di qualche grado, ma senza eccessi, anche grazie alla maggiore presenza del sole.

