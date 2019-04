Meteo in Molise, fino a Pasqua sole e temperature primaverili

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di www.meteoisernia.net

CAMPOBASSO/ISERNIA. Complice anche la chiusura delle scuole in occasione delle vacanze pasquali, inizia ufficialmente il lungo ponte che terminerà con la festa del primo maggio e che vedrà un altalenarsi di giornate ‘rosse’ sui nostri calendari. Molti lettori ci chiedono già da tempo informazioni relative al meteo pasquale, anche per sapere se e come organizzarsi per la tradizionale uscita fuori porta di pasquetta.

Se prima pronunciarsi era molto ‘pericoloso’, ora iniziamo ad avere qualche elemento in più su cui ragionare senza però dimenticare che delineare una previsione a 4 o 5 giorni (ed oltre) ha quasi sempre una affidabilità piuttosto bassa. Quello che oggi interpretiamo dai modelli di previsione meteorologica è che, confermando la tendenza dei precedenti editoriali, gli equilibri barici sembrano volerci regalare una fase di tempo tendenzialmente più stabile rispetto ai capricci delle giornate precedenti.

L'anticiclone vuole conquistare il Mediterraneo progredendo verso nord. Ciò dovrebbe tradursi in giornate gradevoli fino a Pasqua, con ampi spazi soleggiati e qualche nuvola (localmente nuvolone) di passaggio. L'alta pressione non sarà molto robusta, ma tale comunque da contrastare marcata instabilità. Il segmento temporale critico è quello di Pasqua / Pasquetta. Data l'importanza di organizzarsi e data la crescente aspettativa riservata alle previsioni del tempo, vi preghiamo di acquisire queste informazioni con estrema cautela.

Come anticipato, il tempo dovrebbe essere buono sino Pasqua. In atmosfera però la lotta tra sole e temporali potrebbe presto ripresentarsi prepotentemente già nella giornata di Pasquetta, in un contesto di correnti occidentali. Ciò che le carte prospettano è un cambiamento del tempo dovuto alla formazione di una depressione nel Mediterraneo occidentale e che presumibilmente potrebbe influenzare il meteo anche sulle aree centro meridionali della Penisola. Insomma, confermare sole o nuvole, ad oggi, significherebbe non guardare alla reale portata di una previsione così anticipata.

Un dato che sembra più chiaro è la tendenza all'aumento delle temperature grazie all'instaurarsi di venti sostenuti di scirocco. Questo aumento potrebbe essere più sensibile proprio in occasione della Pasquetta. Ma si badi bene, caldo non vuol dire tempo stabile. Dunque potrebbe avvertirsi certo un gradevole tepore, ma con cieli eventualmente nuvolosi o molto nuvolosi e/o con copertura stratificata. Locali diminuzioni di temperatura in occasione di eventuali piogge e/o acquazzoni.

Guardando ancora più lontano, esprimendo attendibilità sempre più bassa, il lungo ponte dovrebbe proseguire con clima piuttosto mite sino agli ultimi giorni del mese, senza rigurgiti autunnali, almeno per ora.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale