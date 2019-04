Meteo in Molise, nel fine settimana nubi e temperature meno estive

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di www.meteoisernia.net

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sicuramente dai connotati estivi, le ultime 48 ore hanno illuso sulla possibilità di piombare in piena estate. In realtà questo clima è prematuro. Seppur frequenti statisticamente le false partenze dell'estate nel periodo tardo di aprile / inizio maggio, dobbiamo ricordare che la primavera è ancora lunga e quindi può essere ancora potenzialmente capricciosa.

I 30.3 °C registrati ieri a Venafro (IS), i 27,2°C registrati ad Isernia, i 24,2 °C di Campobasso sud ed in generale le calde temperature percepite specie nelle aree interne, presto torneranno su valori più consoni al periodo.

Una perturbazione più profonda collocata sull'Europa settentrionale, va esaurendosi lasciando però il Mediterraneo in balia di lacune bariche, sulle quali l'anticiclone non riesce a prevalere, mantenendo i suoi massimi molto più ad ovest in Oceano Atlantico.

Per quanto concerne i nostri settori, i principali modelli di previsione intravedono un meteo capriccioso che condizionerà le nostre giornate in un contesto termico decisamente più basso. Già oggi una debole perturbazione potrebbe lambire il Molise portando deboli locali fenomeni soprattutto nei settori più a nord e a confine con l'Abruzzo. A seguire, il week end dovrebbe iniziare con tempo frequentemente nuvoloso, ma non particolarmente instabile, per poi cedere il passo ad un inizio settimana più capriccioso.

Tale variabilità dovrebbe durare sino a fine mese. Guardando cautamente oltre, le previsioni a bassa affidabilità delineano una situazione di ripresa anticiclonica ma con comportamento atmosferico ancora tutto da precisare.

