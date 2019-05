Nuvole e pioggia in Molise, la settimana parte all’insegna dell’instabilità

Le previsioni per i prossimi giorni a cura degli esperti www.meteoisernia.net. La saccatura depressionaria condiziona il tempo meteorologico anche sulla nostra regione



CAMPOBASSO/ISERNIA. Ancora una volta commentiamo un contesto meteorologico caratterizzato da tempo perturbato. Una saccatura ha preso possesso del Mediterraneo coinvolgendo la penisola da nord a sud con abbondanti ed estese precipitazioni prolungatesi per diverse ore. E' una situazione questa che insisterà sullo stivale anche per la giornata di lunedì con alta possibilità di pioggia su tutto il Sannio, anche se con temperature non troppo fredde.

La settimana dovrebbe proseguire con un miglioramento che dovrebbe essere però solo modesto, poiché l'attuale struttura barica non perderà energia molto facilmente, anzi, con ogni probabilità potrebbe generare nuovi minimi sull'Italia nel corso di questa coda di maggio. Semplificando, persisteranno fasi di tempo instabile nei prossimi giorni, con una possibile lieve flessione delle temperature minime del prossimo mercoledì.

A chi ci chiede quando terminerà questa lunga fase di tempo incerto, possiamo sì rispondere, ma con molta cautela. Possiamo confermare che l'estrema dinamicità dell'atmosfera, peraltro tipica di questi periodi, può indurre all'errore anche la modellistica previsionale più accreditata, dalla quale attingiamo per la formulazione delle nostre previsioni. Negli editoriali delle ultime settimane spesso abbiamo parlato di tendenze nel medio/lungo termine, orientate al tempo buono, stabile e più caldo. Purtroppo più di una volta tali lunghe vedute (peraltro già poco affidabili per definizione) hanno dimostrato estrema incertezza. L'anticiclone azzorriano o quello sub tropicale, hanno ripetutamente fallito l'approdo sul Mediterraneo, a vantaggio di insistenti periodi di instabilità o, peggio ancora, di insistenti perturbazioni come quella in corso.

L'abbiamo dunque detto, al momento non c'è un segnale chiaro sul fatto che l'alta pressione ci venga a trovare e persista sull'Italia con belle giornate. Per dovere vi diciamo infatti che un ulteriore impulso negativo potrebbe investire il medio/sud adriatico in concomitanza con il primo week end di giugno. Al contempo ciò non significa che tale tesi sia confermata, poiché la stabilità potrebbe essere "prevista" dalle carte in modo definitivo da un momento all'altro. Per ora si naviga a vista, auspicando che il meteo avverso possa in qualche modo migliorare incidendo positivamente anche sulla qualità delle giornate e delle attività quotidiane di tutti noi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale