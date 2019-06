Meteo Molise: weekend capriccioso, poi forse la svolta

Le previsioni a cura di meteoisernia.net

METEO. Dopo una lunghissima fase instabile, forse siamo ad una svolta. Le previsioni del tempo sembrano essere diventate noiose e ripetitive, così come si manifestano le giornate di questa tarda primavera: continuo susseguirsi di nuvoloni, piovaschi e/o acquazzoni pronti a rovinare i nostri programmi. La dura lotta tra l'anticiclone sub tropicale e la goccia fredda, che sta influenzando così a lungo il centro sud dello stivale, prosegue con un lento vantaggio conquistato giorno dopo giorno proprio dall'anticiclone.

Quest'ultimo infatti sta conquistando terreno soprattutto al nord Italia, stabilizzando finalmente il meteo dopo tanta copiosa pioggia. Al centro sud, sulle nostre regioni e sul Sannio, resta ancora persistente per qualche giorno l'influenza di infiltrazioni fresche indotte da una debole depressione che ci ha regalato ancora temperature tutt’altro che primaverili specie in montagna.

Si è dunque concretizzato il cambio di circolazione, ora a prevalenza settentrionale, che sferza non solo ampi settori del litorale adriatico ma anche le aree più interne con formazione di ammassi nuvolosi accompagnati da isolati rovesci.

La goccia fredda ora letteralmente incastrata tra due aree di alta pressione, condizionerà il meteo sulle nostre regioni ancora per alcuni giorni, a partire da week end e sino alla prima parte della settimana prossima, poi, e qui potremmo essere ad una svolta, l'anticiclone sub tropicale invaderà il Mediterraneo in modo deciso: potrebbe essere estate. La previsione è valutata considerando le emissioni sia del modello americano GFS, che di quello europeo sviluppato in Inghilterra dall'Università di Reading (ECMWF). Entrambi ad oggi intravedono un'ampia influenza anticiclonica accompagnata da valori termici estivi soprattutto al centro sud Italia.

Per ora, "accontentiamoci" di giornate ancora non del tutto serene, con frequenti nuvoloni nelle ore centrali nelle aree interne e/o in prossimità dei rilievi, ma con temperature che man mano tenderanno a salire nel corso dei giorni, dunque almeno ora ora, questo freddo fuori stagione dovrebbe essere al termine.

