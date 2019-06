Meteo in Molise, arriva l’estate: bel tempo e temperature in aumento

Le previsioni per i prossimi giorni a cura degli esperti di www.meteoisernia.net



CAMPOBASSO/ISERNIA. Dopo tanti giorni di attesa, finalmente la primavera mostra i suoi connotati, ma lo farà travestendosi da piena estate. La persistente goccia fredda che ci ha interessati a lungo ancora non è definitivamente colmata, infatti ancora riesce ad influenzare i territori balcanici con frequenti temporali. L'Italia adriatica centro meridionale ne risente in minima parte in queste ore.

Siamo ormai entrati nel primo mese dell'estate meteorologica, con il sole quasi ai suoi massimi allo zenith, pertanto è lecito attendersi i primi affondi estivi. Nel corso di questa settimana infatti, l'anticiclone guadagnerà terreno sulla penisola e governerà il tempo per alcuni giorni. La struttura barica sarà robusta e tale da farci trovare in piena estate nel giro di poco.

Alle porte del week end prossimo, come accennato, il caldo si farà sentire in modo più deciso portando le colonnine di mercurio soventemente oltre i 30 gradi in molte località del centro sud. Le nostre regioni saranno tra quelle interessate da questa fase estiva molto calda per il periodo, oltre 5 gradi sopra le medie trentennali. Possibili primi disagi per l'afa specie nelle città. Andrà molto meglio in quota e nelle aree verdi. Le possibilità di fenomenologia temporalesca andrà scemando gradualmente sino a manifestarsi solo localmente nel corso del fine settimana.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale